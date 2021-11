Parag agarwal: 2011 में ज्वाइनिंग, महज 10 साल में CEO, शानदार रहा है Twitter के नए बॉस का करियर

Twitter के नए CEO पद की जिम्मेदारी अब पराग अग्रवाल के हाथ में होगी. CEO पद से इस्तीफा देने के बाद Jack Dorsey ने इसकी घोषणा कर दी. पराग अग्रवाल अभी कंपनी में बतौर CTO (chief technology officer) काम कर रहे थे.

पराग अग्रवाल ने IIT Bombay से पढ़ाई की है. रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर बोर्ड ने भी इनके CEO बनने की मंजूरी दे दी है. AT&T, Yahoo और Microsoft में काम करने के बाद पराग ने ट्विटर को साल 2011 में ज्वाइन किया था.

जानकारी के अनुसार अग्रवाल ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT Bombay से की. इसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट Stanford University से किया. उनकी स्कूलिंग Atomic Energy Central School से हुई है.



माइक्रोसॉफ्ट, याहू का अनुभव

पराग ने साल 2011 में ट्विटर ज्वाइन किया था. इससे पहले वो Microsoft, AT&T और Yahoo के साथ काम कर रहे थे. इन तीनों ही कंपनी में उनका काम रिसर्च-ओरिएंटेड था. उन्होंने ट्विटर में एड-रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर काम करने से शुरुआत की थी. लेकिन, बाद में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने लगे.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पकड़

साल 2018 में उन्हें कंपनी का CTO बनाया गया. ये माना जाता है कि उनकी इंजीनियर एक्सपर्टीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में है. ये दोनों की कंपनी के लिए काफी जरूरी है. रिपोर्ट के अनुसार उनके काम को Jack Dorsey भी काफी पसंद करते हैं. इस चीज ने भी उन्हें कंपनी के टॉप पोस्ट पर पहुंचने में मदद की.

2011 में Twitter में एंट्री

Dorsey ने ही उन्हें साल 2011 में हायर किया था. वो उन्हें कितना पसंद करते हैं इस बारे में उन्होंने कर्मचारियों को भेजे गए मेल में भी लिखा है. CTO के तौर पर पराग ने मशीन लर्निग पर काफी काम किया. अब मात्र 10 साल की अवधि में वो इस कंपनी के CEO बन गए हैं.

Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1