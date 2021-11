Twitter CEO पद से Jack Dorsey का इस्तीफा, Parag Agrawal को मिली जिम्मेदारी

Jack Dorsey Resigns as CEO of Twitter: सोशल मीडिया जगत से बड़ी खबर आ रही है. ट्विटर (Twitter) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. पराग अग्रवाल उनकी जगह लेंगे. जैक डॉर्सी अपने उत्तराधिकारी पराग को कंपनी की कमान सौपेंगे. सूत्रों की मानें तो कंपनी का बोर्ड पिछले साल से डॉर्सी के जाने की तैयारी कर रहा है.



यह फैसला तब लिया गया है जब ट्विटर ने अपने प्रतिद्वंद्वियों का सामना करने के लिए बीते एक साल में कई इनोवेशन किए हैं. बता दें कि ट्विटर ने फेसबुक और टिकटॉक जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ बाजार में बने रहने और 2023 तक अपना सालाना राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए कई नए उपाय किए हैं.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl