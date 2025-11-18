OPPO Find X9 और X9 Pro भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा, 7500mAh बैटरी, इतनी है कीमत

OPPO ने भारत में अपने दो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिनके नाम OPPO Find X9 और Find X9 Pro है. प्रो वेरिएंट में फ्लैगशिप ग्रेड के कैमरा फीचर्स को शामिल किया है, जिसके अंदर बेस्ट जूम कैमरा और पावरफुल प्रोसेसर मिलता है. हालांकि Find X9 इस सीरीज का लाइट वर्जन है, जिसकी कीमत भी प्रो की तुलना में कम है. प्रो वेरिएंट का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Ultra के साथ होगा.

और पढ़ें

OPPO Find X9 दो वेरिएंट में आता है, जिसमें से एक वेरिएंट की कीमत 74,999 रुपये है, जिसमें 12GB Ram और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. दूसरे वेरिएंट की कीमत 84,999 रुपये है, जिसमें 16GB Ram और 512GB Ram स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है.

OPPO Find X9 Pro की कीमत

OPPO Find X9 को सिंगल वेरिएंट में पेश किया है. इसमें 16GB RAM के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है. इसकी कीमत 1,09,999 रुपये है.

कंपनी की तरफ से OPPO Hasselblad Teleconverter Kit को भी सेल किया जाएगा. इस किट की कीमत 29,999 रुपये है.

यह भी पढ़ें: 70 हजार है बजट? OnePlus 15 खरीदें या iPhone 17 लेना रहेगा सही

OPPO Find X9 Pro स्पेसिफिकेशन्स

OPPO Find X9 Pro में 6.78-Inch का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स है. इसमें 3,600 Nits की पीक ब्राइटनेस है. इस डिस्प्ले का ही इस्तेमाल स्टैंडर्ड वेरिएंट में किया जाएगा. इसमें MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट का यूज किया जाएगा.

Advertisement

ओप्पो का यह स्मार्टफोन 7500mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें 80W SuperVOOC वायर और 50W AirVOOC वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. साथ ही इसमें VC कूलिंग का यूज किया है.

OPPO Find X9 Pro का कैमरा

OPPO Find X9 Pro में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 200-megapixel का टेलीफोटो कैमरा दिया है, जो 70mm फोकल लेंथ, 30X Zoom और OIS के साथ आता है. 50-megapixel का प्राइमरी कैमरा, जो LYT-828 सेंसर है. अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए 50-megapixel (f/2.0) Samsung ISOCELL 5KJN5 सेंसर यूज किया है. 2MP का Monochrome सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा दिया है.

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 Review: कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक, 14 दिन यूज़ करने के बाद असली तस्वीर सामने

OPPO Find X9 के स्पेसिफिकेशन्स

OPPO Find X9 में 6.59-Inch का AMOLED पैनल यूज किया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. इसमें 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है. इसमें भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. क्वाड कैमरा सेंसर है. इसमें तीन कैमरे 50MP-50MP के हैं और चौथा कैमरा 2MP का Monochrome सेंसर है. 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

---- समाप्त ----