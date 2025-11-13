scorecardresearch
 

OnePlus 15 Review: कैमरा से लेकर परफॉर्मेंस तक, 14 दिन यूज़ करने के बाद असली तस्वीर सामने

OnePlus 15 Review: भारत में वन प्लस का फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है. पिछले कुछ हफ्तों से यूज करने के बाद ये फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है? क्या खूबियां हैं और क्या कमी रह गई? जानेंगे सबकुछ इस रिव्यू में.

OnePlus 15 Review (Photo: AT)
OnePlus 15 भारत में लॉन्च हो चुका है. मैं इसे पिछले दो हफ्तों से यूज़ कर रहा हूं. मेरा इस फ़ोन के साथ एक्सपीरिएंस कैसा रहा आपके इस फुल रिव्यू में बताता हूं. बता दें कि OnePlus 13 के बाद सीधे OnePlus 15 आया है, क्योंकि चीन में शायद 14 को लेकर कुछ सुपरस्टेशन है, इसलिए कंपनी ने OnePlus 14 के बजाए OnePlus 15 लॉन्च किया है. 

OnePlus 15: Price & Offers

OnePlus 15 के दो वेरिएंट्स भारत में आए हैं. 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये है, जबकि 16GB+512GB की कीमत 79,999 रुपये है. बैंक और एक्स्चेंज ऑफर मिला कर एक्स्ट्रा 4000 रुपये तक का डिस्काउंट पा सकते हैं.

OnePlus 15: Design

OnePlus 13 के मुकाबले OnePlus 15 डिज़ाइन के लिहाज़ से लगभग पूरी तरह बदल चुका है. कैमरा मॉड्यूल रेज्ड है जिसे थोड़ा कम किया जा सकता था. फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास Victus 2 की प्रोटेक्शन मिलती है. फ्रेम टच एंड फील में ऐसा लगता है कि ये किसी पत्थर का बना है या कोई टाइल्स का टुकड़ा लगा है. ये दरअसल एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है. इसमें एयरोस्पेस ग्रेड नैनो सेरेमिक मिड फ्रेम दिया गया है.  

ये दूसरे मौजूदा स्मार्टफोन से इसे काफी अलग बनाता है. लेकिन ये आपको तब ही समझ आएगा, जब आप इसे यूज करेंगे. ये खास कलर वेरिएंट मुझे काफी पसंद आया.  क्रिस्टल ग्लास रियर पैनल की वजह से ये और भी प्रीमियम लगता है और फिंगरप्रिंट्स स्मजेज भी नहीं लगते. बेजल्स काफी पतले हैं. 

OnePlus 15 Display 

OnePlus 15 में 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है. ये 1.5K डिस्प्ले है और 165Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. 1.5mm के बेज्लस से व्यूइंग एरिया बढ़ गया है. पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है जिससे आउटडोर में यूज करना भी कोई इश्यू नहीं है. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट् स्कैनर अल्ट्रासॉनिक है जो बेहद फास्ट है. 

गेमिंग से लेकर कॉन्टेंट तक का पूरा एक्स्पीरिएंस काफी अच्छा रहा. 2K डिस्प्ले होता तो और बेहतर होता. क्योंकि पिछली बार 2K डिस्प्ले दी गई थी. ओवरऑल इसकी डिस्प्ले बेहतरीन और प्रैक्टिकल है जो आपको पसंद आएगी. 

OnePlus 15: Performance 

OnePlus 15 भारत में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाने वाला पहला स्मार्टफोन बन गया है. इसके साथ 16GB रैम ऑप्शन है जो इसे सुपर फास्ट बनाता है. बेंचमार्क टेस्ट और रियल लाइफ यूज टेस्ट में ये iPhone 17 को आउटपरफॉर्म कर रहा है, क्योंकि Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट अब तक सबसे फास्ट एंड्रॉयड प्रोसेसर बन चुका है. 

इस फोन ग्लेशियर डुअल लेयर कूलिंग सिस्टम है जिस वजह से लगातार गेमिंग के दौरान ओवरहीट नहीं होता है. मैने COD Mobile और BGMI जैसे गेम्स घंटों खेले हैं. एक्स्पीरिएंस काफी स्मूद और फ्लूइड रहा है. मल्टी टास्किंग काफी स्मूूद है. शॉर्ट में कहें तो OnePlus 15 अब तक के यूज में परफॉर्मेंस चैंप है, लेकिन आगे का नहीं पता. दो हफ्ते तक के यूज में ओवरऑल एक्सपीरिएंस जबरदस्त रहा है. 

अब तक इस फोन में थ्रॉटलिंग या ओवरहीटिंग की इश्यू नहीं आई है और ना ही ग्रीन लाइन्स की इश्यू रिपोर्ट की गई है. हालांकि वन प्लस ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि किसी फोन में ग्रीन लाइन इश्यू आती है तो कंपनी फ्री में रिप्लेस या ठीक करेगी. 

OnePlus 15: Camera 

OnePlus 15 में 50-50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. हैसलब्लैड के साथ कंपनी का पार्टनर्शिप खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ‘H’ ब्रांडिंग फोन पर भी नहीं दिखेगी. हालांकि इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखें तो रियर कैमरे OnePlus 13 के मुकाबले कम अपर्चर वाले हैं.

3.5x तक ऑप्टिकल जूम सपोर्ट है, अगर 5x रहता तो ज्यादा बेहतर था. बहरहाल, सभी लेंसेज काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. डेलाइट में फोटोज शार्प आते हैं, कलर्स वाइब्रेंट हैं और पहले से बेहतर डायनैमिक रेंज भी है. नया पेरिस्कोप लेंस साफ जूम शॉट देता है और अच्छी बात ये है कि क्वॉलिटी लॉस पहले से कम है जो इस बार एक अच्छा एडिशन है. 

OnePlus 15 से नाइट फोटॉगफ्री भी अच्छा एक्सपीरिएंस रहा. इसमें एडवांस्ड कंप्यूटेशनल इमेजिंग भी है और सेंसर्स पावरफुल हैं  जिससे नॉयज कम नजर आता है. अल्ट्रा वाइड लेंस ऐज क्लैरिटी मेंटेन रखता है और ये कंसिस्टेंट भी है. 

वीडियो रिकॉर्डिंग आप 8K भी कर सकते हैं. 4K औऱ 8K दोनों ही में डॉल्बी विजन सपोर्ट है जिससे सिनेमैटिक क्वॉलिटी मिलती है. स्टेब्लाइजेशन भी बेहतर है. फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है और इसेस भी आप  4K में व्लॉगिंग कर सकते हैं.

ओवरऑल OnePlus 15 का कैमरा सिस्टम एक प्रो ग्रेड सेटअप कहा जा सकता है, क्योंकि ये फोटोज और वीडियोज अच्छे डिलिवर कर रहा है. 

OnePlus 15: Battery

OnePlus 15 में 7,300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. कंपनी सिलिकॉन कार्बन सेल यूज किया है जिस वजह से ये फोन थिक भी नहीं है और ज्यादा बैटरी पावर वाला भी है. मॉडरेट यूज में भी ये 2 दिन तक का बैकअप देता है. 

OnePlus 15 के साथ बॉक्स में चार्जर भी मिलता है. 120W तक की वायर्ड फास्ट चार्ज सपोर्ट है. 15 मिनट में फोन 50% तक चार्ज हो जाता है. फुल चार्ज लगभग आधे घंटे में हो जाता है. 50W की वायरलेस चार्जिंग भी है जो खुद में काफी फास्ट है. ये फोन रिवर्स और बाइपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है. गेमिंग के दौरान बाइपास चार्जिंग काफी यूजफुल है और ये बैटरी लाइफ भी बढ़ता है. 

दिलचस्प ये है कि आप सिर्फ 5-6 मिनट चार्ज करके 4-5 घंटे तक इसमें वीडियो देख सकते हैं जो एक बड़ी बात है. खास तौर पर फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए जो पावर हंगरी माने जाते हैं. ये फोन बैटरी लाइफ और चार्जिंग में वाकई एक बार सेट कर रहा है जो दूसरी कंपनियों के लिए मुश्किल हो सकता है. 

OnePlus 15: AI Features 

OnePlus 15 में कई AI फीचर्स दिए गए हैं जिनमे से कुछ बेहद प्रैक्टिकल भी हैं. AI सर्च और AI समरी काफी यूजफुल हैं डेली बेसिस पर. नोट्स बनाने से लेकर किसी आर्टिकल को ट्रांस्लेट कराना या समरी तैयार कराना काफी क्विक और आसान है. AI गैलरी टूल्स से फोटोज को अनब्लर या ऑब्जेक्ट हटा सकते हैं. वॉयस AI आर्टिकल्स को आपकी आवाज में पढ़ सकता है. 

AI Gaming Boost खुद से ऐडेप्ट करके बेहतर परफॉर्मेंस देता है जबकि AI शेड्यूलर और ऐसिस्टेंट आपके डेली रूटीन्स को ऑटोमेट कर सकते हैं. हालांकि कुछ फीचर्स हाफ बेक्ड लगते हैं और परफेक्ट नहीं हैं. 

OnePlus 15: Bottom Line

OnePlus 15 ओवरऑल एक सॉलिड परफॉर्मर है. लुक एंड फील से लेकर डेली यूज में ये दूसरे कई फ्लैगशिप को आउटपरफॉर्म करता है. इसका सैंड स्टोन वेरिएंट OnePlus के पुराने दिनों की याद दिलाता है जब कंपनी सैंडस्टोन फिनिश वाले फोन लाती थी और तब ये वाकई फ्लैगशिप किलर हुआ करता था. हालांकि मार्केट में अब कंपटीशन बढ़ चुका है और इसे फ्लैगशिप किलर कहना थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन ये फोन अपनी कीमत को जस्टिफाई करता है और 1 लाख रुपये वाले फोन जैसा परफॉर्म करता है. 

आज तक रेटिंग: 8.5/10

---- समाप्त ----
