70 हजार है बजट? OnePlus 15 खरीदें या iPhone 17 लेना रहेगा सही

iPhone 17 vs OnePlus 15: 70 हजार रुपये बजट है और एक नया फोन खरीदना चाहते हैं. ऐसे में आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. हाल में लॉन्च हुए OnePlus 15 से लेकर कुछ डिस्काउंट के बाद iPhone 17 तक आपको इस बजट में मिलेंगे. अब सवाल है कि कंज्यूमर को इस बजट में कौन-सा फोन खरीदना चाहिए.

iPhone 17 या OnePlus 15 दोनों में कौन-सा फोन खरीदना रहेगा सही. (Photo: OnePlus/Apple)
OnePlus 15 भारत में लॉन्च हो गया है. कंपनी ने इस फोन को जिस कीमत पर लॉन्च किया है, वो iPhone के बहुत करीब है. यानी इस बजट में आपके पास iPhone खरीदने का भी विकल्प होगा. iPhone 15 की कीमत 72,999 रुपये से शुरू है, जो डिस्काउंट के बाद 68,999 रुपये तक पहुंच जा रही है. 

वहीं iPhone 17 की बात करें, तो ये स्मार्टफोन 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर आता है. ये कीमत 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है, जिस पर आपको बैंक ऑफर भी मिलेगा. सभी डिस्काउंट के बाद इस फोन को आप 76 हजार रुपये तक के बजट में खरीद सकते हैं. 

डिस्प्ले और बैटरी

यानी दोनों फोन्स की कीमत में 10 हजार रुपये से कम का अंतर रह जाता है. अगर आपको इन दोनों में से किसी एक फोन को चुनना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. जहां OnePlus 15 में 6.78-inch का QHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है. वहीं iPhone 17 में 6.3-inch का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा.

OnePlus 15 में 7300mAh की बैटरी, 120W की चार्जिंग और 50W की वायरलेस चार्जिंग मिलती है. ऐपल अपने फोन्स की बैटरी की जानकारी नहीं देता है. कंपनी की मानें, तो iPhone 17 में 30 घंटे का वीडियो सपोर्ट मिलता है. फोन फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है.

कैमरा और प्रोसेसर 

प्रोसेसर की बात करें, तो OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो Qualcomm का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है. वहीं iPhone 17 में A19 Bionic प्रोसेसर दिया गया है. जहां OnePlus 15 में एंड्रॉयड मिलता है. वहीं iPhone 17 iOS पर काम करता है. 

OnePlus 15 में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. वहीं iPhone 17 की बात करें, तो इसमें 48MP + 48MP का डुअल रियर और 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. दोनों ही फोन्स AI फीचर के साथ आते हैं. OnePlus में गूगल का Gemini AI मिलता है, जबकि iPhone 17 में ऐपल इंटेलिजेंस मिलेगा.

कौन-सा फोन खरीदना चाहिए? 

दोनों ही स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्पेक्स के साथ आते हैं. इनमें आपको दमदार फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, दोनों ही फोन्स अलग-अलग कंज्यूमर्स को टार्गेट करते हैं. चूंकि, दोनों में अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, इसलिए आपको पहले ये तय करना होगा कि आप एंड्रॉयड या iOS में से किसके साथ जाना चाहेंगे. 

जहां iPhone 17 में आपको स्टाइलिश डिजाइन, कैमरा परफॉर्मेंस और बेहतर प्राइवेसी मिलेगी. लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये स्मार्टफोन्स भरोसेमंद हैं. वहीं OnePlus 15 में आपको बेहतर बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग और अच्छा कैमरा मिलता है. हालांकि, अगले 5 साल इस्तेमाल के लिहाज से iPhone एक बेहतर फोन है, जिसकी रिसेल वैल्यू भी ज्यादा है.

