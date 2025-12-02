scorecardresearch
 
Oppo A6x 5G भारत में लॉन्च, मिलती है 6500mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Oppo A6x 5G Price in India: ओपो ने भारत में अपना नया फोन लॉन्च किया है, जो बजट रेंज में आता है. इसमें आपको 6500mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. स्मार्टफोन में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है. कंपनी ने इस फोन को 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Oppo A6x 5G को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. (Photo: Oppo)

Oppo A6x 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये ब्रांड का बजट फोन है, जो बड़ी बैटरी के साथ आता है. इस फोन को आप तीन रैम और स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में खरीद सकते हैं. हैंडसेट को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. 

स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6000 सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 13MP का मेन रियर कैमरा मिलता है. इस फोन का सीधा मुकाबला हाल में लॉन्च हुए Realme C85 5G जैसे फोन्स से होगा. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Oppo A6x 5G का बेस वेरिएंट 12,499 रुपये में आता है. ये कीमत फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं इसका 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 13,499 रुपये का है. हैंडसेट का टॉप वेरिएंट 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: OPPO Find X9 और X9 Pro भारत में लॉन्च, 200MP कैमरा, 7500mAh बैटरी, इतनी है कीमत

आप इस फोन को तीन महीने की नो-कॉस्ट EMI पर खरीद सकते हैं. हैंडसेट दो कलर ऑप्शन- आइस ब्लू और ऑलिव ग्रीन में आता है. आप इसे ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ओपो की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Oppo A6x 5G डुअस सिम सपोर्ट के साथ आता है. स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड ColorOS 15 पर काम करता है. इसमें 6.75-inch का LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी वाला Oppo का 5G फोन लॉन्च, इतनी है कीमत

हैंडसेट 6GB तक RAM और 128GB तक के स्टोरेज ऑप्शन में आता है. फोन की सिक्योरिटी के लिए साइड माउंडेट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. इसमें 13MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 6500mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

---- समाप्त ----
