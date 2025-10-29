scorecardresearch
 

200MP कैमरा और 7500mAh बैटरी वाला Oppo का 5G फोन लॉन्च, इतनी है कीमत

Oppo ने दो दमदार फोन्स को लॉन्च किया है, जो जबरदस्त फीचर्स के साथ आते हैं. कंपनी के फ्लैगशिप फोन में 200MP के टेलीफोटो लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फोन को पावर देने के लिए 7500mAh की बैटरी दी गई है. स्टैंडर्ड वेरिएंट में कंपनी ने 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Oppo Find X9 Pro में 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है. (Photo: Oppo)
Oppo Find X9 Pro और Oppo Find X9 ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो गए हैं. दोनों ही स्मार्टफोन को कंपनी ने मंगलवार को लॉन्च किया है. हालांकि, अपने घरेलू मार्केट यानी चीन में कंपनी ने इन दोनों फोन को 16 अक्टूबर को ही पेश कर दिया था. दोनों ही फोन्स में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है. 

इनमें Android 16 पर बेस्ड ColorOS 16 दिया गया है. प्रो मॉडल में कंपनी ने 7500mAh की बैटरी दी है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 7025mAh की बैटरी मिलती है. ये फोन्स जल्द ही भारत में भी लॉन्च होने वाले हैं. आइए जानते हैं इनकी कीमत और खास फीचर्स. 

कितनी है कीमत? 

भारतीय बाजार में इनकी कीमत का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में प्राइस रिवील हो चुका है. Oppo Find X9 Pro की कीमत 1299 यूरो (लगभग 1,34,000 रुपये) से शुरू होती है. ये फोन 16GB RAM + 512GB स्टोरेज कॉन्फिग्रेशन में आता है. 

यह भी पढ़ें: Samsung के ट्राई फोल्ड फोन की पहली झलक आई सामने, जल्द होने वाला है लॉन्च

वहीं Oppo Find X9 की कीमत 999 यूरो (लगभग 1,03,000 रुपये) है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की है. प्रो वेरिएंट सिल्क वॉइट और टाइटैनियम चारकोल में आता है. जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट स्पेस ब्लैक, टाइटैनियम ग्रे और वेलवेट रेड में आता है. 

क्या हैं फीचर्स? 

Oppo Find X9 Pro में 6.78-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 दिया गया है. स्मार्टफोन Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 50MP + 50MP + 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 हुआ लॉन्च, मिलेगी पावरफुल चिपसेट, 7300mAh की बैटरी और बहुत कुछ

वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7500mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की वायर्ड और 50W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है. 

वहीं Find X9 की बात करें, तो इसमें 6.59-inch का 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है. स्मार्टफोन Dimensity 9500 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. इसमें 7025mAh की बैटरी दी गई है, जो 80W की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करेगी.

