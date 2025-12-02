scorecardresearch
 
Vivo X300 सीरीज लॉन्च, मिलेगा 200MP का कैमरा, DSLR जैसी आएंगी फोटोज

Vivo X300 Series Launch: वीवो ने 200MP कैमरे वाले दो दमदार फोन्स को लॉन्च कर दिया है. एक फोन में 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जबकि दूसरे में 200MP का मेन लेंस दिया गया है. स्मार्टफोन दमदार प्रोसेसर और बड़ी बैटरी के साथ आता है. कंपनी ने इस सीरीज में दो फोन्स- Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च किया है.

Vivo X300 सीरीज में 200MP का कैमरा मिलता है. (Photo: Vivo)
वीवो ने भारतीय बाजार में अपने फ्लैगशिप फोन्स- Vivo X300 और Vivo X300 Pro को लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन्स चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च हो सकते हैं. इस सीरीज में OLED डिस्प्ले, 200MP का कैमरा, Dimensity 9500 प्रोसेसर जैसे कई फीचर्स मिलते हैं. 

ब्रांड की ये सीरीज कैमरा पर फोकस्ड है. प्रो सीरीज के साथ ब्रांड ने एक Zeiss अटैचमेंट लॉन्च किया है, जो कैमरा क्षमता को बढ़ाता है. इसकी मदद से आप फोन से DSLR जैसी फोटोज क्लिक कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनकी खास बातें. 

क्या हैं Vivo X300 के स्पेसिफिकेशन्स? 

Vivo X300 में 6.31-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट और 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 12GB RAM और 16GB RAM का विकल्प दिया गया है. इसमें 512GB तक स्टोरेज मिलेगा.

फोन में 200MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. हैंडसेट इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 6040mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Vivo Y19s 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, बस इतनी है कीमत

प्रो वेरिएंट में 6.78-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. इसमें भी आपको Dimensity 9500 प्रोसेसर मिलता है. हैंडसेट 50MP + 50MP + 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. ध्यान रखें कि प्रो वेरिएंट में 200MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जबकि स्टैंडर्ड वेरिएंट में 200MP का मेन लेंस है. 

फ्रंट में ये फोन भी 50MP के सेल्फी कैमरा के साथ आता है. इसमें 6510mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है. 

कितनी है कीमत? 

Vivo X300 तीन कलर में लॉन्च हुआ है. इसकी कीमत 75,999 रुपये से शुरू है. ये कीमत 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट का दाम 81,999 रुपये और 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 85,999 रुपये का है. 

यह भी पढ़ें: 15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

प्रो वेरिएंट दो कलर और एक कॉन्फिग्रेशन में आता है. इसके 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है. अगर आप ZEISS 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर किट खरीदते हैं, तो उसके लिए 18,999 रुपये देना होगा. फोन ऐमेजॉन पर 10 दिसंबर से मिलेगा.

---- समाप्त ----
