सैमसंग ने लॉन्च किया दुनिया का पहला 200MP कैमरे वाला TriFold फोन, फीचर्स की है भरमार

Samsung Galaxy Z TriFold Launch: सैमसंग ने अपना मच अवेटेड ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च कर दिया है. ये दुनिया का पहला ट्राईफोल्ड फोन है, जो 200MP कैमरे के साथ आता है. सैमसंग का ये हैंडसेट दो जगह से मुड़ता है और इसमें बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. सैमसंग से पहले हुवावे ने ऐसा फोन लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Samsung Galaxy Z TriFold में 200MP कैमरे वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.(Photo: Samsung)
Samsung Galaxy Z TriFold को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन का लोगों को लंबे समय से इंतजार था और कंपनी ने इसे चुपके से लॉन्च किया है. ये फोन दोबार फोल्ड होता है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन फिलहाल साउथ कोरिया में उपलब्ध होगा. 

हैंडसेट 10.0-inch के QXGA+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ आता है. वहीं कवर स्क्रीन पर 6.5-inch का Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है. फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है. ये फोन दो जगह से मुड़ता है. इसमें एक मेन स्क्रीन और दूसरी कवर स्क्रीन जो फोन के फोल्ड होने पर काम करेगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy Z TriFold डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. फोन Android 16 पर बेस्ड OneUI 8 पर काम करता है. इसमें 10-inch का QXGA+ Dynamic AMOLED 2X मेन डिस्प्ले मिलता है. डिस्प्ले 1600 Nits की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. 

वहीं फ्रंट में 6.5-inch का Full-HD+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 2600 Nits की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 दिया गया है. 

Galaxy Z TriFold फीचर में टाइटैनियम हिंज दिया गया है. चूंकि ये फोन दो जगह से मुड़ता है, तो कंपनी ने इसमें दो हिंज वाला मैकेनिज्म दिया है. फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है. Samsung Galaxy Z Trifold

ऑप्टिक्स की बात करें, तो इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का वाइड एंगल लेंस और 10MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा. इनर डिस्प्ले में 10MP के दो कैमरा मिलेंगे. फोन को पावर देने के लिए 5600mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की वायर्ड और 15W की वायरलेस चार्जिंग मिलेगी. फोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. 

कितनी है कीमत? 

Samsung Galaxy Z TriFold की कीमत का ऐलान कंपनी ने नहीं किया है. ये फोन साउथ कोरिया में 12 दिसंबर को सेल पर आएगा. ग्लोबल मार्केट में भी फोन जल्द ही उपलब्ध होगा. कंपनी इसे चीन, ताइवान, सिंगापुर, UAE और अमेरिका में आने वाले वक्त में लॉन्च करेगी.

