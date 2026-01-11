OnePlus की बड़ी तैयारी, मिलेगी 9,000mAh की बैटरी और क्वालकॉम का पावरफुल चिप

वनप्लस ने हाल ही में OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V को चीन में लॉन्च किया है और अब ये हैंडसेट रिब्रांडेड वर्जन के साथ ग्लोबल मार्केट और भारत में लॉन्च होने को तैयार हैं. भारत और ग्लोबल मार्केट में यह हैंडसेट OnePlus Nord 6 और Nord CE 6 के नाम लॉन्च होंगे.

और पढ़ें

जीएसएम अरेना की रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह डिवाइस मलेशिया में SIRIM, GCF और UAE में TDRA जैसी कई ग्लोबल सर्टिफिकेशन पास कर चुका है. और आने वाले दिनों में यह बड़ी तैयारी के साथ लॉन्च होगा. आइए इन हैंडसेट के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V में कई अच्छे स्पेसिफिकेशन

चीन में लॉन्च हो चुके OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं. टर्बो 6 में क्वालकॉम का Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट का यूज किया है.साथ ही 9000mAh की बैटरी दी गई है.

OnePlus Nord 5 को बीते साल जुलाई में लॉन्च किया था

OnePlus Nord 5 को बीते साल भारत में जुलाई महीने में लॉन्च किया था और इस साल OnePlus Nord 6 सीरीज को भी जुलाई के आसपास लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गृह मंत्रालय का अलर्ट, तुरंत चेंज करें ये सेटिंग्स वर्ना खाली हो सकता है अकाउंट

इस प्राइस सेगमेंट में देंगे दस्तक

OnePlus Nord 6 और Nord CE 6 को 20 से 32 हजार रुपये की प्राइस सेगमेंट के बीच में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि ये एक अनुमान है और अभी तक कंपनी ने ऑफिशियली कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है.

9,000mAh की बैटरी वाला फोन

OnePlus Turbo 6 में 9,000mAh की बैटरी के साथ एक पावरफुल प्रोसेसर को दिया जाएगा, जो क्वालकॉम का चिपसेट होगा. इस स्मार्टफोन में 80W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा और 27W का रिवर्स चार्जिंग होगा.

यह भी पढ़ें: BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, Clicks का खास स्मार्टफोन लॉन्च

डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा

OnePlus Turbo 6 में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा. यह कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथआता है. इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया जाएगा.

---- समाप्त ----