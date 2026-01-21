क्या भारत में बंद हो जाएगी वनप्लस? कंपनी CEO ने पोस्ट कर दिया जवाब

OnePlus को लेकर अफवाह है कि कंपनी जल्द ही भारत में अपना ऑपरेशन बंद कर देगी और पेरेंट कंपनी ओप्पो के साथ मिल जाएगी. अफवाहों पर लगाम लगाते हुए वनप्लस इंडिया के CEO रोबिन ल्यू ने पोस्ट किया है. पोस्ट में कहा कि भारत में वनप्लस काम करती रहेगी.

X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर रोबिन ल्यू ने पोस्ट करके कहा है कि भारत में वनप्लस के ऑपरेशन को बंद करने की गलत जानकारी फैल रही है. उन्होंने आगे कहा कि यह बंद होने के दावे पूरी तरह से गलत हैं और भारत में वनप्लस अपनी सर्विस देता रहेगा.

OnePlus इंडिया के सीईओ ने अफवाहों पर दिया जवाब

एक इमेज पोस्ट किया है, जिसमें वनप्लस का बयान है. वनप्लस ने कहा- हाल ही में सामने आई अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि OnePlus बंद हो रहा है, जो गलत हैं. OnePlus India के बिजनेस ऑपरेशंस सामान्य रूप से जारी हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में किया था दावा

हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में एंड्रॉयड हेडलाइन्स का हवाला देकर बताया गया कि वनप्लस कंपनी जल्द ही अपना ऑपरेशन बंद करेगी. 2024 से शिपमेंट में गिरावट दर्ज की है और कई प्रोडक्ट को कैंसिल किया जा चुकाहै. साथ ही अमेरिका और यूरोप स्थित टीम को भी छोटा किया गया है.

वनप्लस इंडिया के CEO ने किया पोस्ट

I wanted to address some misinformation that has been circulating about OnePlus India and its operations.

We’re operating as usual and will continue to do so.

Never Settle. pic.twitter.com/eAGA7iy3Xs — Robin Liu (@RobinLiuOnePlus) January 21, 2026

OnePlus भारत में एक पॉपुलर ब्रांड है

OnePlus भारत में एक पॉपुलर ब्रांड है. इसके प्लैगशिप स्मार्टफोन को काफी पसंद किया जाता है. कंपनी का भारत में एक बड़ा पोर्टफोलियों है, जिसमें टैबलेट, TWS, स्मार्टवॉच, और स्मार्टफोन हैं. हालांकि पहले भारत में वनप्लस टीवी भी सेल होते थे, लेकिन कंपनी ने उसको बंद कर दिया है.

BBK इलेक्ट्रोनिक्स ग्रुप में आती हैं ये कंपनी

OnePlus की पेरेंट कंपनी OPPO है और यह कंपनी खुद चीन की BBK इलेक्ट्रोनिक्स ग्रुप के तहत काम करती हैं. BBK इलेक्ट्रोनिक्स ग्रुप के तहत कई कंपनियां आती हैं, जैसे वीवो और रियलमी के नाम भी इसमें शामिल है.



