फ्यूचर AI के लिए OpenAI और Nvidia ने मिलाया हाथ, 8815 अरब रुपये का होगा निवेश

OpenAI और Nvidia ने 100 अरब डॉलर की एक डील की है. इस डील के तहत दोनों कंपनियां डेटा सेंटर तैयार करेंगी, जहां भविष्य के AI मॉडल और टूल्स तैयार किए जाएंगे. ये डेटा सेंटर कम से कम 10 गीगावॉट क्षमता के होंगे, जो Nvidia के एडवांस चिप से लैस होंगे. इन्हें शुरू करने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम और बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी.

Nvidia करेगी OpenAI में 100 अरब डॉलर का निवेश. (Photo: Unsplash)
चिपमेकर Nvidia दिग्गज AI कंपनी OpenAI में बड़ा निवेश करेगी. OpenAI में कंपनी 100 अरब डॉलर (लगभग 8815 अरब रुपये) का निवेश करेगी, जिसकी मदद से नए डेटा सेंटर और दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे. AI की बढ़ती डिमांड को देखते हुए दोनों कंपनियों ने ये फैसला किया है. 

OpenAI और Nvidia ने इस एग्रिमेंट का ऐलान सोमवार को किया है. उन्होंने बताया कि स्ट्रैटजीक डील के लिए दोनों कंपनियों ने एक लेटर साइन कर लिया है. इस निवेश का उद्देश्य OpenAI को डेटा सेंटर बनाने में मदद करना है. कम से कम 10 गीगावॉट की क्षमता वाले डेटा सेंटर तैयार करने में Nvidia मदद करेगी. 

कैसे निवेश करेगी Nvidia?

ये डेटा सेंटर Nvidia के एडवांस चिप्स से लैस होंगे, जिनका इस्तेमाल AI को ट्रेन और डेप्लॉय करने में किया जाएगा. Nvidia ये पैसे अलग-अलग चरणों में देगी. रिपोर्ट्स की मानें, तो शुरुआती 10 अरब डॉलर डील साइन होने के साथ ही कंपनी देगी. 

मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि Nvidia ये निवेश कैश में करेगी और इसके बदले उन्हें OpenAI की इक्विटी मिलेगी. इसके आगे का निवेश हर गीगावॉट कम्प्यूटिंग पावर के शुरू होने पर मिलेगा. इस डील का फायदा Nvidia को शेयर मार्केट में भी हुआ, जहां खबर आने के बाद कंपनी के शेयर में 3.9 फीसदी की तेजी आई. 

यह भी पढ़ें: समझ लीजिए ये क्या चीज है NVIDIA, रिलायंस से 22 गुना बड़ी... मुकाबले में भारत की इकोनॉमी भी कम!

इस पार्टनरशिप से क्या तैयार होगा?

दोनों कंपनियां एक दूसरे की मदद डेटा सेंटर बनाने में करेंगी, जिससे नए पीढ़ी के AI टूल्स को तैयार किया जा सकेगा. इस पूरी प्रक्रिया में एडवांस चिप, सर्वर, कूलिंग सिस्टम और बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली खर्च होगी. 

यह भी पढ़ें: चीन के AI से दहल उठा अमेरिकी मार्केट, Nvidia को हुआ 593 अरब डॉलर का नुकसान

10 गीगावॉट की क्षमता वाले डेटा सेंटर को चलाने में बहुत ज्यादा बिलजी खर्च होती है. इस डेटा सेंटर को चलाने में न्यूयॉर्क शहर के इस्तेमाल के बराबर बिजली खर्च होगी. 

Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने कहा, 'इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हिस्सेदारी अगले कदम का प्रतीक बनेगी, जिसके तहत 10 गीगावॉट का डेटा सेंटर इंटेलिजेंस के अगले युग को पावर देगा.'

