AI का खतरनाक खेल: निर्मला सीतारमण की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल कर फर्जी स्कीम से लाखों की ठगी

स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. डीपफेक ऐसे ही तरीकों में से एक है, जिसमें स्कैमर्स किसी जानी-मानी हस्ती का फैब्रिकेटेड वीडियो तैयार करते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें किसी फर्जी कंपनी में निवेश के लिए कहा जा रहा है.

वित्त मंत्री इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म QuantumAl को प्रमोट करती हुई इन वीडियो में दिख रही हैं. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 21 हजार रुपये के शुरुआती निवेश से 60 हजार रुपये का रिटर्न हर दिन जनरेट किया जा सकता है. इसके अलावा महीने में निवेशक 10 से 20 लाख रुपये कमा सकते हैं.

फर्जी है वायरल हो रहा वीडियो

ये दावे गलत हैं और लोगों को फंसाने के लिए किए जा रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आकर्षक स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम के तहत लोग कम पैसे निवेश करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं. QuantumAl प्लेटफॉर्म पर 21 हजार रुपये का निवेश करके 20 लाख रुपये तक कमाया जा सकता है.

PIB फैक्ट चेक और दूसरी एजेंसियों ने इस तरह के वीडियोज को फेक बताया है. इन्हें AI का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है. कुछ वीडियोज तो ऐसे भी हैं, जिनमें वित्त मंत्री के साथ-साथ राहुल गांधी को भी दिखाया गया है, जो सरकार से इस स्कीम के बारे में सवाल पूछ रहे हैं. ये सभी वीडियो फेक हैं और सरकार ने इस तरह की किसी भी स्कीम का ऐलान नहीं किया है.

डीपफेक वीडियो को पहचानने के कई तरीके हैं. सबसे पहले तो अगर आपको वो वीडिया अटपटा या संदिग्ध लगा रहा है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए. आप वीडियो में आवाज और बोलने वाले व्यक्ति के फेस एक्सप्रेशन को ध्यान से सुने और देखें. अगर आपको दोनों में अंतर दिख रहा है, तो ये डीपफेक का संकेत हो सकता है.

ऐसे वीडियो में होंठों के मूवमेंट और आवाज का तालमेल नहीं होता है. कुछ वीडियो में चेहरे को किसी दूसरे शख्स के शरीर पर लगा दिया जाता है. ऐसे में आपको देखना होगा कि चेहर और बॉडी के रंग में अंतर दिखेगा. ऐसे वीडियो में आवाज की क्वालिटी रोबोट जैसी होगी, जिसमें इमोशंस नेचुरल नहीं होंगे.

वीडियो को आप फ्रेम-बाय-फ्रेम स्लो करके देख सकते हैं. कई टूल्स भी आते हैं, जो डीपफेक वीडियो पकड़ने में मदद करते हैं. ऐसे वीडियोज के सोर्स को जरूर चेक करें. किसने उसे शेयर किया है और उस वीडियो से जुड़ी क्या कोई खबर छपी है. इस तरह से आप डीपफेक वीडियो का पता लगा सकते हैं.

