इंतजार खत्म! आ रहा न्यू Aadhaar ऐप, 'फुल वर्जन' में होंगे सभी फीचर, मोबाइल नंबर-पता बदलना होगा आसान

रिपब्लिक डे के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी को एक बड़ी लॉन्चिंग होने जा रही है. न्यू आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च होगा. इसकी लॉन्चिंग की जानकारी खुद UIDAI ने X पर पोस्ट करके दी है. इसकी मदद से यूजर्स को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी. पहला तो हर कहीं आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी और दूसरा घर बैठे आधार पर रजिस्टर्ड नंबर और एड्रेस बदला जा सकेगा.

न्यू आधार ऐप में यूजर्स को और नए फीचर्स मिलेंगे. हालांकि ये ऐप पहले से मौजूद है, लेकिन कुछ फीचर्स लॉक हैं और उम्मीद है कि 28 जनवरी के बाद से ये फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे. यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस यूजर्स दोनों के लिए उपलब्ध है.

UIDAI ने पोस्ट करके प्राइवेसी फर्स्ट की बात भी कही है. पोस्ट में लिखा है कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में एंट्री सिर्फ म्यूजिक के लिए होनी चाहिए ना कि ज्यादा डेटा शेयरिंग की. न्यू आधार ऐप में प्राइवेसी फर्स्ट ऐप का ध्यान रखा है.

UIDAI ने किया पोस्ट

Concert entry should be about music — not about oversharing personal information. Aadhaar is evolving to put your privacy first.



Experience identity verification without unnecessary disclosure of personal information.



The full version of the Aadhaar App arrives on 28 January… pic.twitter.com/UUCH8gkGYw — Aadhaar (@UIDAI) January 25, 2026

आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं

न्यू Aadhaar App में यूजर्स मोबाइल के जरिए अपनी पहचान को दिखा सकते हैं और अन्य पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं. इसके लिए हर जगह पर आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी.

आधार के साथ रजिस्टर्ड नंबर से लॉगइन

न्यू आधार ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसमें रजिस्टर्ड नंबर से लॉगइन करना होगा. एक बार लॉगइन करने के बाद यूजर्स अपना आधार कार्ड देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर उसे शेयर भी कर सकेंगे. शेयर करने के दौरान वह पर्सनल डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं.

आधार कार्ड पर नंबर कैसे चेंज करें

न्यू आधार ऐप के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करने का फीचर दिया गया है. फुल वर्जन आने के बाद इस न्यू फीचर को इस्तेमाल कर पाएंगे. इसके लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे पूरा काम होगा.

आधार कार्ड पर एड्रेस कैसे बदलें

न्यू आधार ऐप पर घर बैठे एड्रेस बदल सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को नए एड्रेस के सपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जिसकी जानकारी ऐप पर ही लिस्टेड मिल जाएगा.

