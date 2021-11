Netflix ने दुनियाभर के iPhone-iPad यूजर्स के लिए लॉन्च किए गेम्स

Netflix ने घोषणा की है कि कंपनी के मोबाइल गेम्स को दुनियाभर iOS यूजर्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है. इससे पहले कंपनी ने गेम्स को एंड्रॉयड यूजर्स के लिए पेश किया था. एक अपडेट के जरिए iOS डिवाइस के यूजर्स Netflix ऐप में मूवीज और TV शोज देखने के साथ ही गेम्स को भी खेल पाएंगे.

ये गेम्स बिना ads और बिना किसी फीस के उपलब्ध होंगे. हालांकि, अपने iPhone या iPad में गेम्स का मजा लेने के लिए यूजर्स के पास नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन होना जरूरी होगा.

Netflix Games is coming to iOS! Starting tomorrow, you can access Netflix Games through the Netflix app on any mobile device, anywhere in the world. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX