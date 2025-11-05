scorecardresearch
 

Feedback

7000mAh की बैटरी और चार कैमरे वाला बजट 5G फोन Moto G67 Power लॉन्च, मिलेगा इतना डिस्काउंट

Moto G67 Power 5G Price in India: मोटोरोला ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है, जो 7000mAh की बैटरी के साथ आता है. इस फोन में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. फोन दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर ऑप्शन में मिल रहा है. इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

Advertisement
X
Moto G67 Power में 50MP का ट्रिपल रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. (Photo: Motorola)
Moto G67 Power में 50MP का ट्रिपल रियर और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. (Photo: Motorola)

Moto G67 Power 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी की G-सीरीज का लेटेस्ट फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. इस फोन को कंपनी ने 15 हजार रुपये के शुरुआती बजट में लॉन्च किया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है.

फोन तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. ब्रांड ने लेटेस्ट हैंडसेट को दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इस डिवाइस को आप Flipkart और कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Moto G67 Power 5G को कंपनी ने 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Motorola Razr 60
सबसे सस्ता फोल्डेबल फोन, Moto Razr 60 हो गया 15 हजार रुपये सस्ता 
(Representative image)
Motorola भारत में जल्द लॉन्च करेगा लैपटॉप, Flipkart पर किया टीज 
Motorola Edge 60 fusion
Motorola Edge 60 Fusion भारत में लॉन्च, ये है कीमत और 10 हजार के फायदे  
Moto G06 Power
7400 रुपये में 7000mAh बैटरी-50MP कैमरे वाला फोन, Motorola ने मचाया धमाल! 
Motorola Razr 50 Ultra और Razr 50 हुए लॉन्च
Motorola Razr 50 सीरीज लॉन्च, 50MP कैमरा के साथ मिलते हैं दमदार फीचर्स 

यह भी पढ़ें: सबसे सस्ता फ्लिप फोन! Motorola Razr 60 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट

लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 1000 रुपये का डिस्काउंट SBI और Axis कार्ड्स पर मिल रहा है. फोन को आप नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं. डिस्काउंट के बाद Moto G67 Power की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है. ये डिवाइस तीन पैनटोन कलर ऑप्शन में मिलेगा. 

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Moto G67 Power 5G में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. फोन Android 15 पर बेस्ड Hello UX के साथ आता है. कंपनी इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और तीन साल का सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. स्मार्टफोन 6.7-inch के Full HD+ LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. 

यह भी पढ़ें: Motorola ने लॉन्च किया 7,000mAh बैटरी और 50MP कैमरे वाला फोन, कीमत 7400 रुपये, जानें फीचर्स

स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है. इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. डिवाइस 7000mAh की बैटरी और 30W की चार्जिंग के साथ आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement