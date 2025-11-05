7000mAh की बैटरी और चार कैमरे वाला बजट 5G फोन Moto G67 Power लॉन्च, मिलेगा इतना डिस्काउंट

Moto G67 Power 5G भारत में लॉन्च हो गया है. ये कंपनी की G-सीरीज का लेटेस्ट फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. स्मार्टफोन में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है. इस फोन को कंपनी ने 15 हजार रुपये के शुरुआती बजट में लॉन्च किया है. डिवाइस को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है.

फोन तीन कलर ऑप्शन में उपलब्ध है. ब्रांड ने लेटेस्ट हैंडसेट को दो कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. इस डिवाइस को आप Flipkart और कंपनी की वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है कीमत?

Moto G67 Power 5G को कंपनी ने 15,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. ये कीमत फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत का खुलासा कंपनी ने फिलहाल नहीं किया है.

लॉन्च ऑफर के तहत कंपनी 1000 रुपये का डिस्काउंट SBI और Axis कार्ड्स पर मिल रहा है. फोन को आप नो-कॉस्ट EMI पर भी खरीद सकते हैं. डिस्काउंट के बाद Moto G67 Power की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है. ये डिवाइस तीन पैनटोन कलर ऑप्शन में मिलेगा.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Moto G67 Power 5G में डुअल सिम सपोर्ट मिलता है. फोन Android 15 पर बेस्ड Hello UX के साथ आता है. कंपनी इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड और तीन साल का सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. स्मार्टफोन 6.7-inch के Full HD+ LCD डिस्प्ले के साथ आता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

स्क्रीन की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i दिया गया है. इसमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है. फोन में 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. डिवाइस 7000mAh की बैटरी और 30W की चार्जिंग के साथ आता है.

