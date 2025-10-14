scorecardresearch
 

LG IPO के बाद कंपनी का एक और धमाका, ला रही बेहद सस्ते AC-फ्रिज और वॉशिंग मशीन

LG ने भारतीय बाजार में अपने नए प्रोडक्ट्स को पेश कर दिया है. कंपनी Essential सीरीज के तहत एयर कंडीशनर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ओवन और वॉशिंग मशीन को लेकर आ रही है. इस सीरीज को भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. ब्रांड का कहना है कि इनकी कीमत भी काफी कम होगी. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

LG ने Essential सीरीज भारत में पेश की है. (Photo: LG India)
भारतीय बाजार में LG ने IPO के बाद एक और धमाका कर दिया है. कंपनी ने अपनी नई होम अप्लायंस सीरीज- Essential को पेश किया है, जिसे भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखाकर तैयार किया गया है. ब्रांड ने अपने लेटेस्ट प्रोडक्ट्स को अनवील करते हुए दावा किया है, इन्हें कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाएगा. 

LG Essential सीरीज में ब्रांड ने रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव ओवन को लॉन्च किया है. ये सभी प्रोडक्ट्स दमदार फीचर्स के साथ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पर आएंगे. कंपनी का कहना है कि उन्होंने इस सीरीज को तैयार करने में भारतीय यूजर्स की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा है. 

डबल डोर रेफ्रिजरेटर 

Essential सीरीज में फिलहाल कंपनी ने डबल डोर रेफ्रिजरेटर पेश किया है. इसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको फ्रीजर में जमी बर्फ को पिघलाना नहीं होगा. इसमें स्मार्ट मोड दिया गया है, जो जरूरत के हिसाब से ऑटोमेटिक टेम्परेचर को ऐडजस्ट कर सकता है. इसके अलावा वेजिटेबल स्टोरेज कम्पार्टमेंट को भी बड़ा किया गया है. 

ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 

भारतीय यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखकर कंपनी ने टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लॉन्च किया है. ये लो प्रेशर फिल टेक्नोलॉजी के साथ आता है. इस फीचर की वजह से कम प्रेशर होने के बाद भी मशीन वॉटर प्रेशर को बेहतर बना लेती है. इसमें ProShield मोटर का इस्तेमाल किया गया है. इसका पैनल IPX4 सर्टिफायड है. 

एयर कंडीशनर 

LG Essential सीरीज के एयर कंडीशनर कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये कंज्यूमर के बिजली के बिल को कम रखने में मदद करेगा. इसके लिए कंपनी ने Energy Manager+ फंक्शन दिया गया है. इसके अलावा ब्रांड ने Diet Mode+ फीचर जोड़ा है. ये एयर कंडीशनर छोटे और मीडियम साइज रूम के लिए परफेक्ट हैं. 

कन्वर्टिबल ओवन 

ब्रांड ने भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर ओवन को कस्टमाइज किया है. इसमें आपको कई इंडियन डिश के प्रीसेट मोड्स मिलेंगे. इसमें लोकल डिश जैसे- घी, पनीर और दाल जैसे विकल्प मिलेंगे. अच्छी बात ये है कि इसमें एयर फ्रायर का विकल्प दिया गया है. यानी आप ओवन को एयर फ्रायर मोड में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

कितनी है कीमत? 

LG Essential सीरीज की कीमतों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है. इसका ऐलान कंपनी अगले महीने कर सकती है और सेल भी उसी वक्त शुरू होगी. ब्रांड का कहना है कि सेमी-ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बजट में आपको फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिलेगी. ये सभी प्रोडक्ट्स कंपनी के आधिकारिक स्टोर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे.

