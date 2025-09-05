Samsung Bespoke AI वॉशिंग मशीन लॉन्च, 70% तक बचाएगी बिजली, इतनी है कीमत

Samsung ने भारतीय बाजार में अपनी नई Bespoke AI वॉशिंग मशीन लॉन्च की है. ये मशीन 12 किलोग्राम वॉश और 7 किलोग्राम ड्राई कैपेसिटी के साथ आती है. ये अप्लायंस नो-लोड ट्रांसफर, ऑल-वेदर ड्राइंग और इंटेलिजेंट फैब्रिक केयर के साथ आता है. इन सभी फीचर्स के साथ मशीन शहरों के लिए अच्छा ऑप्शन बन जाती है.

सैमसंग इंडिया की लेटेस्ट कंज्यूमर स्टडी के मुताबिक, भारत में वॉशर-ड्रायर की मांग बढ़ रही है. कंपनी का कहना है कि Bespoke AI वॉशर-ड्रायर बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑफर करेगा और बिजली भी बचाएगा, जो इसे शहरों के घरों के लिए बेहतर विकल्प बनाता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Samsung Bespoke AI वॉशर-ड्रायर में आपको 12Kg की वॉशिंग और 7Kg की ड्रायइंग कैपेसिटी मिलेगी. ये मशीन ब्लैक कलर में उपलब्ध होगी, जिसका डोर टेम्पर्ड ग्लास के साथ आएगा. इसमें AI कंट्रोल पैनल दिया जाएगा. वॉशिंग मशीन में डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला मोटर दिया गया है.

ये मोटर 1400 rpm की स्पीड से घूमता है. इसमें AI कंट्रोल, AI इकोबबल, AI एनर्जी मोड और AI पैटर्न जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आप इसे Wi-Fi से कनेक्ट कर सकेंगे. मुख्य फीचर्स की बात करें, तो डिवाइस नो-लोड ट्रांसफर, एयर वॉश, स्टीम, सुपर स्पीड और बबल सोक के साथ आता है.

वॉशिंग मशीन में कई AI फीचर्स मिलेंगे. AI वॉश, कपड़ों के वजन, फैब्रिक टाइप और मिट्टी के स्तर को देखते हुए पानी और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करता है. ये मशीन 70 फीसदी तक एनर्जी कंजम्पशन को बचाता है. इसमें AI कंट्रोल दिए गए हैं, जो इस्तेमाल के तरीके को पहचानता है और जरूरी जानकारी देता है.

कितनी है कीमत?

Samsung Bespoke AI वॉशर-ड्रायर को आप 63,990 रुपये में खरीद सकते हैं. कंपनी इस मशीन पर 20 साल की वारंटी दे रही है. इसे आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भारत में खरीद सकते हैं.

