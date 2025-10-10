scorecardresearch
 

Samsung Galaxy M17 5G भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh की बैटरी, इतनी है कीमत

Samsung Galaxy M17 5G Price in India: सैमसंग ने बजट रेंज में अपना नया डिवाइस लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Galaxy M17 5G को लॉन्च किया है, जिसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

Samsung Galaxy M17 में 50MP का OIS सपोर्ट वाला कैमरा सेटअप मिलता है. (Photo: Samsung)
Samsung ने अपना नया स्मार्टफोन Galaxy M17 5G लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन ऐमेजॉन और कंपनी के आधिकारिक स्टोर पर उपलब्ध होगा. इसे आप दो अलग-अलग कलर में खरीद सकते हैं. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमर लेंस 50MP का है. 

कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है. ब्रांड ने इस फोन को 15 हजार रुपये से कम बजट में लॉन्च किया है. इसमें कई सारे AI फीचर्स भी मिलते हैं. कंपनी ने सर्किल टू सर्च से लेकर Gemini Live तक फीचर्स दिए हैं. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और इसके खास फीचर्स. 

कितनी है कीमत? 

Samsung Galaxy M17 5G को कंपनी ने तीन कॉन्फिग्रेशन में लॉन्च किया है. स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इस वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है. हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत ये फोन 11,999 रुपये की कीमत पर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: Samsung ने लॉन्च किए तीन फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, 6,999 रुपये है कीमत

वहीं 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपये है. स्मार्टफोन का टॉप वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपये में आता है. लॉन्च ऑफर के तहत इन दोनों वेरिएंट पर भी 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. फोन की सेल 13 अक्टूबर से शुरू होगी, जिसे आप ऐमेजॉन से खरीद सकते हैं. फोन पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी मिलेगा. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Samsung Galaxy M17 5G में 6.7-inch का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन 1100 Nits की हाई ब्राइटनेस के साथ आती है. डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन Exynos 1330 प्रोसेसर पर काम करता है. हैंडसेट OIS सपोर्ट वाले कैमरा सेटअप के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: 200MP कैमरे वाले Samsung Galaxy S24 Ultra की कीमत हुई आधी, मिल रहा 60 हजार का डिस्काउंट

इसमें 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. सेटअप में 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो शूटर दिया गया है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 13MP का सेल्फी कैमरा दिया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

