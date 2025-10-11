11 महीने तक एक्टिव रहेगा आपका Jio SIM, ये है कंपनी का सबसे सस्ता प्लान

Jio के पोर्टफोलियो में आपको कई प्लान्स का ऑप्शन मिलता है. कंपनी सस्ते महंगे कई ऑप्शन देती है. इस साल कंपनी ने अपने कई प्लान्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है. इसके बाद भी कंपनी कुछ सस्ते ऑप्शन दे रही है. इसका फायदा उठाकर आप कम बजट में अपने सिम कार्ड को एक्टिव रख सकते हैं.

कंपनी ने इस साल ही सिर्फ कॉलिंग और SMS वाले प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया है. ये प्लान कम बजट में आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप कनेक्शन को एक्टिव रख सकते हैं. कंपनी के पोर्टफोलियो में दो ऐसे प्लान्स हैं, जो सिर्फ कॉलिंग और SMS सुविधा के साथ आते हैं.

Jio का ये प्लान सबसे सस्ता ऑप्शन है, जिसमें कॉलिंग और SMS दोनों ही बेनिफिट्स मिलते हैं. इस प्लान की कीमत 448 रुपये है, जिसमें कॉलिंग और SMS बेनिफिट्स मिलेंगे. ये प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. पूरी वैलिडिटी के लिए आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 1000 SMS मिलेंगे. साथ ही कंपनी Jio TV और JioAICloud का एक्सेस भी दे रही है.

यह भी पढ़ें: जियो का धमाका! सिर्फ 799 रुपये में लॉन्च किया Jio Phone, अब मिलेगी जबरदस्त सेफ्टी

Advertisement

लॉन्ग टर्म यूज के लिए बेस्ट है ये प्लान

अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लान चाहते हैं, जिसमें आपका फोकस सिर्फ कॉलिंग और SMS पर है, तो जियो एक और खास प्लान ऑफर करता है. ये प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 SMS पूरी वैलिडिटी के लिए मिलते हैं. इनमें भी आपको जियो टीवी और जियो AI क्लाउड का एक्सेस मिलता है.

यह भी पढ़ें: Jio का 3 महीने वाला सबसे सस्ता रिचार्ज, मिलेगी फ्री कॉलिंग और SMS

वैसे कंपनी 895 रुपये का भी एक प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के लिए ऑफर करती है. लेकिन ये प्लान सिर्फ जियो फोन यूजर्स के लिए है. इसमें भी आपको कॉलिंड, डेटा और SMS बेनिफिट्स मिलते हैं.

डेटा वाला सबसे सस्ता प्लान

इन दोनों के अलावा भी कंपनी कुछ प्लान्स ऑफर करती है, जिसमें आपको कॉलिंग और SMS के साथ डेटा भी मिलता है. कंपनी 189 रुपये का प्लान ऑफर करती है, जो 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. ये प्लान पूरी वैलिडिटी के लिए 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS ऑफर करता है.

इसमें भी आपको जियो टीवी और JioAICloud का एक्सेस मिलेगा. इस तरह से आपको 799 रुपये का प्लान मिल जाएगा. ये प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें डेली 1.5GB डेटा मिलता है. रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलेंगे. इन सभी प्लान्स को कंपनी ने वैल्यू प्लान्स की लिस्ट में शामिल किया है.

---- समाप्त ----