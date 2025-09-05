scorecardresearch
 

9 साल का हुआ Jio, कंपनी ने लॉन्च किया खास ऑफर, फ्री मिलेंगी कई सर्विसेस

Jio अब 9 साल का हो गया है और इस मौके पर कंपनी ने कुछ खास ऑफर्स का ऐलान किया है. इस ऑफर के तहत कंज्यूमर्स को कई सर्विसेस एडिशनल बेनिफिट के तौर पर मिलेंगी. इसके लिए कंज्यूमर्स को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा. कंपनी चुनिंदा प्लान्स के साथ एनिवर्सरी ऑफर दे रही है. आइए जानते हैं इन प्लान्स की डिटेल्स.

Jio ने 9 साल पूरे होने पर खास ऑफर्स का ऐलान किया है. (Photo: ITG)
जियो को भारतीय बाजार में 9 साल पूरे हो गए हैं. 5 सितंबर 2016 को कंपनी ने अपनी सर्विस शुरू की थी. अपनी 9वीं एनिवर्सरी के मौके पर कंपनी ने खास ऑफर का ऐलान किया गया है. सेलिब्रेशन ऑफर के तहत कंपनी अपने चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स के साथ स्पेशल बेनिफिट्स दे रही है. 

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सेलिब्रेशन ऑफर के तहत गोल्ड, गिफ्ट और फ्री सर्विस ऑफर कर रहा है. कंपनी 349 रुपये, 899 रुपये और 999 रुपये के प्लान के साथ ये बेनिफिट्स दे रही है. आइए जानते हैं इन प्लान्स के साथ आपको क्या-क्या मिलेगा? 

सेलिब्रेशन ऑफर में क्या मिलेगा? 

9वीं एनिवर्सरी के मौके पर कंपनी खास ऑफर्स वाला एनिवर्सरी बेनिफिट दे रही है. जियो फाइनेंस से कंपनी जियो गोल्ड खरीदने पर 2% एक्स्ट्रा दे रही है. इसके अलावा ब्रांड 90 दिनों के लिए JioHotstar का मोबाइल और टीवी सब्सक्रिप्शन दे रहा है, जिसकी कीमत 299 रुपये है.

यह भी पढ़ें: AI पर Jio का बड़ा दांव, पर्सनल असिस्टेंट Riya सहित अब JioHotstar में जुड़ेंगे ये नए फीचर्स 

रिलायंस डिजिटल से चुनिंदा प्रोडक्ट्स खरीदने पर 399 रुपये की छूट मिलेगी. वहीं Ajio से 1000 रुपये की खरीद पर कंपनी 200 रुपये का डिस्काउंट दे रही है. इसके साथ तीन महीने का Zomato Gold का और 1 महीने का JioSaavn Pro का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. 

इन रिचार्ज प्लान्स के साथ कंपनी Netmeds की 6 महीने की मेंबरशिप दे रही है, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन दवाएं खरीद सकते हैं. EaseMyTrip के जरिए घरेलू फ्लाइट्स बुकिंग पर 2220 रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा. साथ ही कंज्यूमर्स 50GB स्टोरेज JioAICloud पर इस्तेमाल कर सकेंगे. इन सब के अलावा कंपनी Unlimited 5G डेटा भी ऑफर कर रही है. 

यह भी पढ़ें: Jio का बड़ा धमाका, लॉन्च कर दिया AI वाला स्मार्ट चश्मा, फोटो-वीडियो से लेकर म्यूजिक और कॉलिंग फीचर

किन प्लान्स के साथ मिलेगा ये ऑफर? 

349 रुपये के प्लान के साथ कंपनी ये ऑफर दे रही है. इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के लिए डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS का बेनिफिट मिलेगा. वहीं 899 रुपये का प्लान 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें डेली 2GB डेटा के साथ 20GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा. 

ये प्लान भी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS के साथ आता है. तीसरा प्लान 999 रुपये का है, जिसमें 98 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी. ये प्लान भी डेली 2GB डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS के साथ आता है. इन सभी प्लान्स के साथ आपको जियो का एनिवर्सरी ऑफर मिलेगा.

