जियो का धमाका! सिर्फ 799 रुपये में लॉन्च किया Jio Phone, अब मिलेगी जबरदस्त सेफ्टी

इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 (IMC 2025) के दौरान Jio ने बड़े ऐलान किए हैं. इसमें नए जियोभारत फोन और नई सर्विस का ऐलान किया है, जिसका नाम सेफ्टी फर्स्ट दिया है. इसके तहत यूजर्स को पेरेंटल कंट्रोल, लोकेशन ट्रैकिंग का फायदा मिलेगा. इन सस्ते फोन की शुरुआती कीमत 799 रुपये है, जिसके लिए सस्ते रिचार्ज भी मिलते हैं.

JioBharat फोन के साथ मिलेगा सेफ्टी फर्स्ट फीचर. (Photo: Jio.com)
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 (IMC 2025) के दौरान जियो ने नए हैंडसेट और नए सर्विस का ऐलान किया है. ये नए हैंडसेट जियोभारत के तहत लॉन्च किए हैं. साथ ही 'सेफ्टी फर्स्ट' का भी ऐलान किया है. जियोभारत के तहत आने वाले फोन की शुरुआती कीमत 799 रुपये है.  

जियोभारत फोन को Jio पोर्टल,  जियो स्टोर, जियो मार्ट, ऐमेजॉन और इंस्टैंट स्विगी आदि से खरीद सकते हैं. बैंक ऑफर्स आदि का फायदा उठा सकते हैं, जिसके बाद JioBharat Phone की कीमत और भी कम हो जाएगी.  

'सेफ्टी फर्स्ट' में मिलेंगे ये फीचर्स 

'सेफ्टी फर्स्ट' के तहत कई नए फीचर मिलेंगे. इसमें पेरेंटल कंट्रोल, बैटरी और सिग्नल स्टेटस आदि चेक कर सकेंगे. इसमें मोबाइल ट्रैकिंग भी शामिल है. 

लोकेशन पर रख सकेंगे नजर

'सेफ्टी फर्स्ट' सर्विस के तहत पेरेंट्स अपने बच्चों की लोकेशन को ट्रैक कर सकेंगे. अगर वह स्कूल और ट्यूंशन जाते हैं तो यह फीचर पेरेंट्स के लिए काफी काम का होगा. यूजर्स अपने बुजुर्ग माता-पिता की भी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं. 

Usage Manager से होगा फायदा 

Usage Manager की मदद से माता-पिता अपने बच्चों की फोन पर कंट्रोल कर सकते हैं. वे कॉल और मैसेज पर लिमिटेशन लगा सकते हैं. साथ ही कुछ नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हैं. जियो का यह फीचर ऐसे समय सामने आया है, जब बहुत से माता-पिता अपने बच्चों के लिए फोन में पेरेंटल लॉक चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: पूरे साल चलेगा Jio का ये सबसे सस्ता रिचार्ज, मिलेगी कॉलिंग और बहुत कुछ

मोबाइल का बैटरी स्टेटस भी देख सकेंगे 

जियो के सेफ्टी फर्स्ट फीचर की मदद से पेरेंट्स आसानी से अपने बच्चों या फिर बुजुर्गों के डिवाइस की कनेक्टिविटी और बैटरी देख सकते हैं. इस फीचर के तहत बैटरी चार्जिंग परसेंटेज और नेटवर्क सिग्नल्स की भी जानकारी मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: Jio का सबसे सस्ता प्लान: डेली 1.5GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री

Jio Bharat फोन के स्पेसिफिकेशन्स 

Jio Bharat में 2.4 इंच का डिस्‍प्‍ले मिलता है. कंपनी ने इसमें 2000mAh की बैटरी दी है. इस मोबाइल पर 455 से अधिक टीवी चैनल्स देख सकेंगे. इसमें JioPay का यूज करके यूजर्स आसानी से UPI पेमेंट कर सकते हैं. इस फोन के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान भी मौजूद हैं. JioBharat फोन मार्केट में से पहले से अवेलेबल हैं.

