दिवाली के बाद भी मिल रहा Jio का स्पेशल प्लान, फ्री ब्रॉडबैंड के साथ मिलेगा OTT और बहुत कुछ

Jio Recharge Plan: जियो ने दिवाली के मौके पर अपना स्पेशल ऑफर लॉन्च किया था. फेस्टिव ऑफर के तहत कंपनी 349 रुपये के प्लान में डेटा, कॉलिंग और SMS के अतिरिक्त कई बेनिफिट्स ऑफर कर रही है. दिवाली के बाद भी इस प्लान पर फेस्टिव ऑफर मिल रहा है. इसका फायदा उठाकर आप फ्री OTT सब्सक्रिप्शन से लेकर कई दूसरे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं.

Jio का स्पेशल ऑफर 349 रुपये के प्लान के साथ मिल रहा है. (Photo: ITG)
Jio के पोर्टफोलियो में कई प्लान शामिल हैं. कंपनी ने दिवाली के मौके पर फेस्टिव ऑफर लॉन्च किया है. इस ऑफर के तहत ना सिर्फ आपको एक रिचार्ज प्लान वाले बेनिफिट्स मिलेगा, बल्कि कई एडिशनल फायदे भी मिलेंगे. कंपनी JioHotstar का सब्सक्रिप्शन, फ्री ब्रॉडबैंड और कई दूसरे बेनिफिट्स दे रही है.

हम बात कर रहे हैं Jio के 349 रुपये के प्लान की. ये प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें आपको रेगुलर रिचार्ज बेनिफिट्स के साथ ही कई एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. इन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं. आइए जानते हैं इस प्लान की डिटेल्स. 

प्लान में क्या-क्या मिलता है? 

349 रुपये के Jio प्लान की बात करें, तो ये 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें डेली 2GB डेटा मिलता है. यानी पूरी वैलिडिटी के लिए आपको कुल 56GB डेटा मिलेगा. इसके अलावा अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं. ये प्लान Unlimited 5G डेटा के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Jio फेस्टिव ऑफर, रिचार्ज पर मिल रहा गोल्ड, कॉलिंग और बहुत कुछ

ये तो रहे प्लान के साथ मिलने वाले टेलीकॉम बेनिफिट्स. इसके अलावा कंपनी दूसरी सुविधाएं भी ऑफर करती है. Jio स्पेशल ऑफर के तहत कंपनी JioHome का दो महीने का फ्री कनेक्शन ट्रायल दे रही है. ये ट्रायल सिर्फ नए यूजर्स को मिलेगा. यानी अगर आप पहले से JioHome यूज कर रहे हैं, तो इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा. 

एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं

साथ ही कंपनी 349 रुपये के प्लान में JioHotstar का तीन महीने का टीवी और मोबाइल दोनों का सब्सक्रिप्शन दे रही है. यानी आप इस OTT को दोनों ही प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकेंगे. बता दें JioHotstar का ऐड वाला मोबाइल और टीवी प्लान 299 रुपये में तीन महीनों के लिए मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Jio का सबसे सस्ता प्लान, 895 रुपये में 11 महीने तक मिलेगी कॉलिंग-डेटा और SMS सर्विस

349 रुपये के प्लान के साथ ये सभी बेनिफिट्स फ्री मिलेंगे. हालांकि, इस प्लान के तहत आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर ही एक वक्त में JioHotstar को यूज कर पाएंगे. साथ ही आपको रिचार्ज खत्म होने के 48 घंटों में कनेक्शन दोबारा रिचार्ज करना होगा. प्लान में JioAI Cloud के तहत 50GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं Jio Finance से जियो गोल्ड खरीदने पर आपको 2 परसेंट ज्यादा मिलेगा.

