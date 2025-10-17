Jio का धमाकेदार Diwali Offer: 10 लाख रुपये तक जीतने का मौका, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड भी

दवाली के मौके पर JioFinance ने फेस्टिव ऑफ़र का ऐलान कर दिया है. ये Jio Gold 24K Days के नाम से अवेलबल है. धनतेरस पर जम कर सोने की खरीदारी की जाती है इसलिए कंपनी ने लोगों को लुभाने के लिए ये ऑफर निकाला है.

कस्टमर्स को कंपनी के प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड खरीदने पर ऑफर्स मिलेंगे. JioFinance और MyJio ऐप्स के ज़रिए डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है.

ये लिमिटेड टाइम फेस्टिव स्कीम है और JioFinance या MyJio ऐप से खरीदते हैं तो 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. साथ ही, लोगों को प्राइजेस भी मिलेंगे.

Reliance जियो के मुताबिक JioFinance ऐप के जरिए डिजिटल 18 से 23 अक्टूबर तक खरीदारी पर कस्मर्स को रिवॉर्ड मिलेंगे. ऐप में Gold 24K Days ऑफर दिखेगा जहां से इसका फायदा उठा सकते हैं.

कंपनी के मुताबिक़ JioFinance से 2000 रुपये के सोने की खरीदारी पर 2% एक्स्ट्रा गोल्ड मिलेगा. ये ख़रीदारी के 72 घंटे के अंदर यूजर्स के गोल्ड वॉलेट में ऐड कर दिया जाएगा.

विनर्स लकी ड्रॉ के ज़रिए तय किए जाएंगे, लेकिन 20 हज़ार रुपये या इससे ज्यादा का डिजिटल गोल्ड लेने वाले कस्टमर्स Jio Gold Mega Prize Draw का हिस्सा बन पाएंगे. इसका टोटल प्राइज कंपनी ने 10 लाख रुपये रखा है.

हालांकि 10 लाख रुपये में सबकुछ शामिल है. जैसे - स्मार्टफ़ोन्स, टीवी, गोल्ड कॉइन्स और मिक्सर ग्राइंडर. यानी प्राइज़ ड्रॉ में आपको इन प्रोडक्ट्स में से कुछ मिल सकता है अगर आप लकी ड्रॉ जीत जाते हैं. दिलचस्प ये भी है कि कस्टमर्स इस ऑफ़र के दौरान 10 रुपये से भी खरीदारी शुरू कर सकते हैं.

आपको बता दें कि लकी ड्रॉ का रिजल्ट 27 अक्टूबर को अनाउंस किया जाएगा. कंपनी मैसेज और ईमेल के ज़रिए कस्टमर्स को इसकी जानकारी देगी. हालांकि दिवाली या धनतेरस के मौके पर लकी ड्रॉ वाले कई फर्जी मैसेज भी फोन और ईमेल पर आते हैं. इसलिए कभी भी किसी लकी ड्रॉ में शामिल होने से पहले वेरिफाई और फैक्ट चेक जरूर कर लें.

किसी भी कंपनी की ऑफिशियल साइट चेक किए बिना लकी ड्रॉ या सस्ते में गोल्ड खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि सस्ते के चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है.

