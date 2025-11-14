ये कंपनी फ्री में दे रही स्क्रीन गार्ड और मोबाइल कवर, फोन की सर्विस भी होगी मुफ्त

iQOO 15 भारत में लॉन्च होने वाला है. 26 नवंबर को कंपनी इस हैंडसेट को लॉन्च करेगी, जिसकी कीमत 60 हजार रुपये तक हो सकती है. स्मार्टफोन लॉन्च से पहले iQOO ने सर्विस डे का ऐलान कर दिया है. इसके तहत कंपनी iQOO डिवाइसेस की फ्री सर्विस ऑफर कर रही है.

यानी आप iQOO सर्विस सेंटर पर अपने डिवाइसेस की फ्री सर्विस करा सकते हैं. इसमें आपको कोई लेबर कॉस्ट नहीं देनी होगी. इसके अलावा डिवाइसेस की सफाई, सैनेटाइजेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट और चुनिंदा एक्सेसरीज भी फ्री मिलेंगी. ये ऑफर 14 नवंबर से 16 नवंबर तक के लिए है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

क्या होगा इसका फायदा?

iQOO ने X पर पोस्ट कर मंथली सर्विस डे की जानकारी दी है. सर्विस डे 14 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आप अपने iQOO डिवाइस को लेकर कंपनी के सर्विस सेंटर विजिट कर सकते हैं. इस दौरान अगर आपका फोन आउट ऑफ वारंटी है, तो भी रिपेयर पर कोई लेबर चार्ज नहीं लगेगा. हालांकि, आपको पार्ट की कीमत चुकानी होगी.

इसके अलावा कंज्यूमर्स को फ्री बैक केस और प्रोटेक्टिव फिल्म भी मिल सकती है. ये मामला पूरी तरह से उपलब्धता का है. यानी आपके पहुंचने पर अगर ये एक्सेसरीज उपलब्ध रहीं, तो ही आपको मिल पाएंगी. कंपनी ने बताया है कि नजदीकी सर्विस सेंटर की जानकारी iQOO ऐप पर मिल जाएगी.

iQOO 15 होने वाला है लॉन्च

भारतीय बाजार में iQOO जल्द ही अपना फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करने वाला है. रिपोर्ट्स की मानें तो iQOO 15 की कीमत 60 हजार रुपये से शुरू हो सकती है. ये डिवाइस Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी जा सकती है.

