iQOO Neo 11 हुआ लॉन्च, 7500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

iQOO Neo 11 लॉन्च हो गया है. कंपनी ने इस फोन को चीन में लॉन्च किया है, जो आने वाले समय में भारत में भी लॉन्च हो सकता है. हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है. वीवो के सब-ब्रांड ने इस फोन में पिछले साल लॉन्च हुए फ्लैगशिप प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है.

ब्रांड ने iQOO Neo 11 में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया है. डिवाइस 7500mAh की बैटरी के साथ आता है. स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. चीन में कंपनी ने इसे चार कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं फीचर्स?

iQOO Neo 11 डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 के साथ आता है. इसमें 6.82-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आता है. फोन में 16GB RAM के साथ 1TB तक स्टोरेज मिलता है.

साथ ही गेमिंग के लिए इसमें Q2 चिप दिया गया है. iQOO Neo 11 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका प्राइमरी कैमरा 50MP का है. इसमें 8MP का सेकेंडरी लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7500mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

कितनी है कीमत?

iQOO Neo 11 का बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 2599 युआन (लगभग 32,500 रुपये) है. इसके अलावा 12GB RAM + 512GB स्टोरेज, 16GB RAM + 256GB स्टोरेज, 16GB RAM + 512GB स्टोरेज और 16GB RAM + 1TB स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

स्मार्टफोन के टॉप वेरिएंट की कीमत 3799 युआन (लगभग 47 हजार रुपये) है. चीन में ये स्मार्टफोन चार कलर ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. हैंडसेट विंड, ग्लोइंग वॉइट,पिक्सल ऑरेंज और शैडो ब्लैक में उपलब्ध है.

