7000mAh बैटरी वाला iQOO 15 लॉन्च, कंपनी का सबसे पावरफुल फोन, इतनी है कीमत

iQOO 15 Launch: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड iQOO ने अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी का सबसे पावरफुल फोन है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. हैंडसेट 50MP + 50MP + 50MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरे खास फीचर्स.

iQOO 15 में 32MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलेगी. (Photo: iQOO)
iQOO 15 लॉन्च हो गया है. ये ब्रांड का लेटेस्ट और अब तक का सबसे पावरफुल फोन है. फिलहाल इस फोन को iQOO ने चीनी मार्केट में लॉन्च किया है, लेकिन इस साल के अंत तक iQOO 15 भारत में भी लॉन्च हो सकता है. कंपनी ने आधिकारिक रूप से इस फोन की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. 

पिछले लॉन्चेज को देखें, तो साफ है कि कंपनी इस साल के अंत तक फोन को भारत लाएगी. स्मार्टफोन AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें पावरफुल Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

iQOO 15 में 6.85-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 6000 Nits और 144Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है. स्मार्टफोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 12GB और 16GB RAM के साथ 1TB तक का स्टोरेज मिलता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी

हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6.0 पर काम करता है. डुअल सिम सपोर्ट वाला ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. इसमें 50MP का मेन लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

फोन की सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की अल्ट्रा फास्ट फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है.

यह भी पढ़ें: iQOO Z10R भारत में लॉन्च, 5700mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

कितनी है कीमत? 

चीनी मार्केट में ये फोन 5 कॉन्फिग्रेशन और एक स्पेशल एडिशन में लॉन्च हुआ है. iQOO 15 का बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत 4199 युआन (लगभग 51,780 रुपये) है. वहीं इसका टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 1TB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 5499 युआन (लगभग 67,830 रुपये) है.  भारत में ये फोन किस कीमत पर लॉन्च होगा इसकी जानकारी नहीं है.

---- समाप्त ----
