iQOO 15R भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म, मिलेंगे ये पावरफुल फीचर्स

iQOO भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम iQOO 15R होगा. इसको लेकर खुद कंपनी के सीईओ ने कंफर्म किया है. दरअसल, कंपनी अपने फ्लैगशिप हैंडसेट iQOO 15 को भारत में लॉन्च कर चुकी है और अपकमिंग हैंडसेट उस सीरीज का सस्ता वेरिएंट होगा.

और पढ़ें

iQOO India के सीईओ निपुन मोर्य ने X प्लेटफॉर्म पर एक टीजर वीडियो पोस्ट किया गया है. उन्होंने लिखा कि कमिंग सीन iQOO 15R, इसका मतलब है कि आईकू 15आर भारत में जल्द लॉन्च होगा. अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है.

मिलेगा डुअल रियर कैमरा सेटअप

पोस्ट में हैंडसेट का डिजाइन दिखाया गया है. इसमें बैक पैनल पर सर्कुलर कैमरा डिजाइन दिया गया है. इसमें बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें चेक डिजाइन है.

iQOO Z11 Turbo से मिलता जुलता डिजाइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाला IQOO 15R हैंडसेट का डिजाइन iQOO Z11 Turbo से मिलता जुलता नजर आ रहा है, जिसको इस महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया जा चुका है.

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे चार्ज करना! आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन

Advertisement

ये होंगे स्पेसिफिकेशन्स

IQOO 15R अपकमिंग हैंडसेट में 6.59-inch का 1.5K 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया गया है. .

iQOO 15R का कैमरा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, IQOO 15R में 200MP का कैमरा मिलेगा. 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें इनडिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. यह फोन 7600mAh की बैटरी के साथ आता है.

---- समाप्त ----