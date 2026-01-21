scorecardresearch
 
iQOO 15R भारत में जल्द होगा लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म, मिलेंगे ये पावरफुल फीचर्स

iQOO 15R भारत में जल्द होने जा रहा है, जिसकी जानकारी खुद कंपनी के CEO ने शेयर की है. साथ ही उन्होंने स्मार्टफोन का डिजाइन दिखाया है. कंपनी ने कुछ महीने पहले भारत में iQOO 15 को लॉन्च किया था और अब इस सीरीज का सस्ता हैंडसेट लेकर आ रहा है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

iQOO 15R भारत में जल्द होगा लॉन्च. (Photo: IQOO)
iQOO भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम iQOO 15R होगा. इसको लेकर खुद कंपनी के सीईओ ने कंफर्म किया है. दरअसल, कंपनी अपने फ्लैगशिप हैंडसेट iQOO 15 को भारत में लॉन्च कर चुकी है और अपकमिंग हैंडसेट उस सीरीज का सस्ता वेरिएंट होगा. 

iQOO India के सीईओ निपुन मोर्य ने X प्लेटफॉर्म पर एक टीजर वीडियो पोस्ट किया गया है. उन्होंने लिखा कि कमिंग सीन iQOO 15R, इसका मतलब है कि आईकू 15आर भारत में जल्द लॉन्च होगा. अभी तक कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट को कंफर्म नहीं किया है. 

मिलेगा डुअल रियर कैमरा सेटअप 

पोस्ट में हैंडसेट का डिजाइन दिखाया गया है. इसमें बैक पैनल पर सर्कुलर कैमरा डिजाइन दिया गया है. इसमें बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें चेक डिजाइन है. 

 iQOO Z11 Turbo से मिलता जुलता डिजाइन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाला IQOO 15R हैंडसेट का डिजाइन iQOO Z11 Turbo से मिलता जुलता नजर आ रहा है, जिसको इस महीने की शुरुआत में चीन में लॉन्च किया जा चुका है.  

ये होंगे स्पेसिफिकेशन्स 

IQOO 15R अपकमिंग हैंडसेट में 6.59-inch का 1.5K 144Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट का यूज किया गया है. .

iQOO 15R का कैमरा 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, IQOO 15R में 200MP का कैमरा मिलेगा. 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें इनडिस्प्ले 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. यह फोन 7600mAh की बैटरी के साथ आता है. 

