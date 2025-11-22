scorecardresearch
 

iQOO 15 की प्री-बुकिंग शुरू, फ्री मिलेंगे ईयरबड्स और एक साल की एक्स्ट्रा वारंटी

iQOO 15 pre-booking India: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड आईकू भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च करने वाला है. ये स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आकर्षक कीमत पर आएगा. ब्रांड का फोकस गेमिंग फोन्स पर होता है. iQOO 15 की प्री-बुकिंग शुरू हो चुकी है. इसमें 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 7000mAh की बैटरी मिलेगी.

iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है. (Photo: iQOO)
iQOO 15 भारत में 26 नवंबर को लॉन्च होने वाला है. (Photo: iQOO)

iQOO 15 जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाला है. लॉन्च से पहले कंपनी ने इसकी प्रीबुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी की मानें तो उन्हें प्रीबुकिंग में बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है. iQOO 15 ब्रांड का सबसे ज्यादा सर्च होने वाला स्मार्टफोन बन गया है. हालांकि, फोन को कितने प्रीऑर्डर मिले हैं, इसकी जानकारी नहीं है. 

कंपनी इस फोन को भारतीय बाजार में 26 नवंबर को लॉन्च करने वाली है. प्री-बुकिंग ऑफर के तहत कंपनी स्मार्टफोन के साथ iQOO TWS 1e और एक्सटेंडेड वारंटी फ्री दे रही है. साथ ही कंपनी प्री-ऑर्डर करने वालों को फोन की डिलीवरी पहले करेगी. 

कितनी हो सकती है कीमत? 

iQOO 15 की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है. कंपनी इसे सेगमेंट के दूसरे फोन्स के मुकाबले कंपटीटिव प्राइस पर लॉन्च करने वाली है. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये स्मार्टफोन 65 से 70 हजार रुपये की कीमत पर लॉन्च होगा, जबकि इस सेगमेंट के दूसरे फोन्स की कीमत 70 हजार रुपये से ज्यादा है. 

यह भी पढ़ें: iQOO Neo 11 हुआ लॉन्च, 7500mAh बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

यानी iQOO 15 को कंपनी OnePlus 15 और Realme GT 8 Pro से कम कीमत पर लॉन्च करेगी. दोनों ही फोन्स 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुए हैं. कंपनी लॉन्च ऑफर की मदद से स्मार्टफोन की डील को और शानदार बना सकती है. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

चीनी मार्केट में ये फोन पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके स्पेसिफिकेशन्स का हमें आइडिया है. भारत में भी कंपनी इन्हीं स्पेक्स के साथ फोन को लॉन्च कर सकती है. स्मार्टफोन 6.85-inch के LTPO AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी

स्मार्टफोन Android 16 के साथ आएगा और इसे 5 एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे. फोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 32MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

हैंडसेट को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. हैंडसेट USB Type-C 3.2 चार्जिंग पोर्ट मिलेगा.

