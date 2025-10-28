scorecardresearch
 

iQOO 15 इंडिया लॉन्च से पहले जान लें इसके तमाम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

iQOO 15 पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है और इसे कंपनी भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. गेमर्स के लिए ये फोन खास होगा, क्योंकि गेमिंग रिलेटेड काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं.

iQOO 15
iQOO भारत में एक नया और पावरफुल स्मार्टफ़ोन लॉन्च करने की तैयारी में है. iQOO 15 जल्द ही लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि इसका टीज़र आ चुका है. बता दें कि iQOO 13 के बाद कंपनी ने iQOO 14 के बजाए iQOO 15 लॉन्च करेगी. भारत में भले ही ये फ़ोन नहीं आया है, लेकिन चीन में इसे पहले ही लॉन्च कर दिया गया है. 

iQOO का ये स्मार्टफ़ोन भी गेमर्स को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. क्योंकि ये कंपनी बजट में एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफ़ोन बनाने के लिए भी जानी जाती है. आपको बता दें iQOO दरअसल Vivo की ही एक सबसिडरी है. 

चूंकि ये फोन पहले ही चीन में लॉन्च हो चुका है, इसलिए स्पेसिफिकेशन्स ऑलरेडी आ चुके हैं. iQOO 15 में Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इस फ़ोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है. सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा है.

iQOO 15 में Origin OS 6 दिया जाएगा जो Vivo यानी iQOO की पेरेंट कंपनी का नया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. इस नए मोबाइल ओएस देखने में Apple के लिक्विड ग्लास डिज़ाइन से मिलता जुलता ही लगता है. Color OS के मुकाबले ये बेहतरीन लग रहा है. 

ऐपल डायनैमिक आइलैंड की तरह इसमें Atomic Island दिया गया है, लेकिन ये ज्यादा यूजफुल है. यहां आपको ऐपल से ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन और ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स देखने को मिलेंगे. 

भारत में अगले महीने यानी नवंबर के दूसरे हफ्ते में iQOO 15 को लॉन्च किया जा सकता है. इस फ़ोन के ज़्यादातर फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स चीन वाले मॉडल्स जैसे ही होंगे, कुछ बदलाव ज़रूर हो सकते हैं. 

 

