महंगे हो जाएंगे iPhone? ट्रंप ने दी भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी, Apple की ये है तैयारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ को 25 से बढ़ाकर 50 परसेंट करने का ऐलान किया है, जो 21 दिन के बाद से लागू होगा, हालांकि आज से 25 परसेंट वाला नियम ही लागू होगा. अब सवाल आता है कि ट्रंप के इस फैसले की वजह से iPhone की कीमत में क्या इजाफा हो सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

iPhone 16 में बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप है. (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बुधवार को भारत पर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी करने की धमकी दी है, जिसे 21 दिन बाद लागू किया जा सकता है. अब सवाल आता है कि क्या इस टैरिफ की वजह से भारत या अमेरिका में सेल होने वाले iPhone की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

अमेरिका अगर टैरिफ 50 परसेंट को लागू करता है तो इस बढ़े हुए टैरिफ की वजह से क्या iPhone की कीमत में बदलाव होगा? इस बात को क्लियर कर देते हैं कि भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले सामान पर टैरिफ का असर पड़ेगा.  

अमेरिका इंपोर्ट करेगा तो लगेगा टैक्स 

यानी भारत में मैन्युफैक्चरर हो रहे iPhone को जब अमेरिका इंपोर्ट करेगा तो उसके रेट वहां बढ़ सकते हैं. हालांकि Apple के प्रोडक्ट पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है. इसके लिए कंपनी ने पहले ही तैयारी कर ली है.

Apple के कोर प्रोडक्ट को अभी मिली छूट 

दरअसल, व्हाइट हाउस के अधिकारी के मुताबिक, Apple के कोर प्रोडक्ट जैसे iPhone, iPad और मैकबुक आदि को इस बढ़े हुए टैरिफ से छूट दी जाएगी. 

यह भी पढ़ें: iPhone 17 की लॉन्च डेट हुई लीक, स्लिम 17 Air भी देगा दस्तक, देखें बीते 10 साल की लॉन्चिंग डेट

ट्रंप से Apple के CEO Tim COOK ने की मुलाकात

Apple के CEO Tim COOK ने बुधवार को जब टैरिफ से जुड़ी खबरें सामने आईं तब वे व्हाइट हाउस में नजर आए. कुक ने दोपहर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अमेरिका में Apple की मैन्युफैक्चरिंग इनवेस्टमेंट को 100 अरब डॉलर तक इजाफा करने का ऐलान कर दिया. यह पहले घोषित 500 अरब डॉलर से ज्यादा है. 

Apple के डिवाइसेस के लिए होगा स्पेशल टैरिफ 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple के डिवाइसेस को स्पेशल टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत लाया जा सकता है, जिसका ऐलान भी जल्द ही किया जा सकता है. इसका सीधा सा मतलब है कि अब iPhone अभी ट्रंप के बढ़े हुए टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं. 

यह भी पढ़ें: Apple बना रहा ChatGPT राइवल AI, iPhone 17 के साथ लॉन्च?

आ रही है iPhone 17 सीरीज 

Apple अगले महीने सितंबर में अपनी लेटेस्ट iPhone 17 सीरीज को अनवील करने जा रहा है. लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max को 9 सितंबर 2025 को लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस लॉन्चिंग डेट के बारे में कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. 

---- समाप्त ----
