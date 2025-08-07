iPhone 17 की लॉन्च डेट हुई लीक, स्लिम 17 Air भी देगा दस्तक, देखें बीते 10 साल की लॉन्चिंग डेट

Apple iPhone 17 और 17 Pro लाइनअप जल्द ही लॉन्च होने वाला है. बीते दो साल का ट्रेंड देखें तो कंपनी सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी लॉन्चिंग करती है. iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर लीक्स सामने आई है, जिसमें दावा किया है कि 9 सितंबर को यह बड़ा इवेंट आयोजित हो सकता है. हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

जर्मनी वेबसाइट Phone-Ticker ने रिपोर्ट्स में सीक्रेट सोर्स का हवाला देकर, इस लॉन्च डेट की जानकारी दी है. यह लॉन्च डेट 9 सितंबर है. हालांकि जल्द ही Apple की तरफ से इस हैंडसेट की लॉन्चिंग डेट को ऑफिशियली अनवील कर दिया जाएगा.

iPhone 17 Air भी देगा दस्तक

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल iPhone 17 Air भी लॉन्च हो सकता है. यह एक स्लिम थीम बेस्ड स्मार्टफोन होगा. लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सिंगल रियर कैमरा सेंसर मिलेगा. यह फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन होगा और ये iPhone 17 Plus की जगह ले सकता है, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

Apple ने बीते 10 साल में कब-कब लॉन्च किए iPhone? iPhone मॉडल लॉन्च डेट (Globally) iPhone 6 / 6 Plus 9 सितंबर 2014 iPhone 6s / 6s Plus 9 सितंबर 2015 iPhone 7 / 7 Plus 7 सितंबर 2016 iPhone 8 / 8 Plus 12 सितंबर 2017 iPhone X 12 सितंबर 2017 iPhone XS / XS Max 12 सितंबर 2018 iPhone 11 Series 10 सितंबर 2019 iPhone 12 Series 13 अक्टूबर 2020 iPhone 13 Series 14 सितंबर 2021 iPhone 14 Series 7 सितंबर 2022 iPhone 15 Series 12 सितंबर 2023

Samsung Galaxy S25 Edge से होगा मुकाबला

iPhone 17 Air का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge के साथ होगा, जो पहले ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है. कंपनी का दावा है कि Samsung Galaxy S सीरीज का सबसे पतला हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस 5.8mm और वजन 163g है.

Apple लॉन्च करेगा ये हैंडसेट

Apple इस साल भी चार हैंडसेट को लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max होंगे. iPhone 17 सीरीज के अंदर इस बार कैमरा सेंसर को बेहतर किया जा सकता है, साथ ही कैमरा एलाइनमेंट में भी बदलाव किया जा सकता है.

