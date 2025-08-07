scorecardresearch
 

iPhone 17 की लॉन्च डेट हुई लीक, स्लिम 17 Air भी देगा दस्तक, देखें बीते 10 साल की लॉन्चिंग डेट

iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर लीक्स सामने आई है, जिसमें दावा किया है कि 9 सितंबर को यह बड़ा इवेंट आयोजित किया जाएगा. इस सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max शामिल होंगे. iPhone 17 Air एक स्लिम थीम बेस्ड स्मार्टफोन होगा.

शोरूम के बाहर Apple का लोगो लगा हुआ है. (File Photo: AFP)
Apple iPhone 17 और 17 Pro लाइनअप जल्द ही लॉन्च होने वाला है. बीते दो साल का ट्रेंड देखें तो कंपनी सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी लॉन्चिंग करती है. iPhone 17 सीरीज की लॉन्चिंग को लेकर लीक्स सामने आई है, जिसमें दावा किया है कि 9 सितंबर को यह बड़ा इवेंट आयोजित हो सकता है. हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है. आइए इसके बारे में जानते हैं. 

जर्मनी वेबसाइट Phone-Ticker ने रिपोर्ट्स में सीक्रेट सोर्स का हवाला देकर, इस लॉन्च डेट की जानकारी दी है. यह लॉन्च डेट 9 सितंबर है. हालांकि जल्द ही Apple की तरफ से इस हैंडसेट की लॉन्चिंग डेट को ऑफिशियली अनवील कर दिया जाएगा. 

iPhone 17 Air भी देगा दस्तक 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल iPhone 17 Air भी लॉन्च हो सकता है. यह एक स्लिम थीम बेस्ड स्मार्टफोन होगा. लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें सिंगल रियर कैमरा सेंसर मिलेगा. यह फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन होगा और ये iPhone 17 Plus की जगह ले सकता है, लेकिन अभी तक कंपनी की तरफ से इसको लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. 

Apple ने बीते 10 साल में कब-कब लॉन्च किए iPhone?
iPhone मॉडल
लॉन्च डेट (Globally)
iPhone 6 / 6 Plus 9 सितंबर 2014
iPhone 6s / 6s Plus 9 सितंबर 2015
iPhone 7 / 7 Plus 7 सितंबर 2016
iPhone 8 / 8 Plus 12 सितंबर 2017
iPhone X 12 सितंबर 2017
iPhone XS / XS Max 12 सितंबर 2018
iPhone 11 Series 10 सितंबर 2019
iPhone 12 Series 13 अक्टूबर 2020
iPhone 13 Series 14 सितंबर 2021
iPhone 14 Series 7 सितंबर 2022
iPhone 15 Series 12 सितंबर 2023

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन खरीदने से पहले जरूर देखें ये लिस्ट, बेस्ट फीचर्स से लैस हैं ये फोन्स

Samsung Galaxy S25 Edge से होगा मुकाबला 

iPhone 17 Air का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge के साथ होगा, जो पहले ही भारत और ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है. कंपनी का दावा है कि Samsung Galaxy S सीरीज का सबसे पतला हैंडसेट है, जिसकी थिकनेस 5.8mm और वजन 163g है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus ने किया सेल का ऐलान, सस्ते में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट और बड्स

Apple लॉन्च करेगा ये हैंडसेट 

Apple इस साल भी चार हैंडसेट को लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max होंगे. iPhone 17 सीरीज के अंदर इस बार कैमरा सेंसर को बेहतर किया जा सकता है, साथ ही कैमरा एलाइनमेंट में भी बदलाव किया जा सकता है. 

