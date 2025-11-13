iPhone 17 Pro जैसे डिजाइन वाला सस्ता फोन लॉन्च, कीमत सिर्फ 7,299 रुपये

iPhone 17 Pro जैसे डिजाइन वाले Itel A90 Limited Edition का नया वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है. कंपनी ने इस फोन को इस साल सितंबर में लॉन्च किया था. अब स्मार्टफोन का बेहतर रैम और स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च हुआ है. Itel A90 लिमिटेड एडिशन अब 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है.

स्मार्टफोन Unisoc T7100 प्रोसेसर पर काम करता है. इसका डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 Pro से मिलता है. खालकर रियर पैनल है. फोन में LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो डायनैमिक बार के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और फीचर्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Itel A90 लिमिटेड एडिशन भारतीय बाजार में पहले से ही मौजूद है. कंपनी ने इसे सितंबर महीने में लॉन्च किया था, अब इसका नया वेरिएंट लॉन्च किया गया है, जो 4GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है. स्मार्टफोन में 6.6-inch का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है.

फोन में डायनैमिक बार फीचर मिलता है. स्मार्टफोन में ऑक्टाकोर Unisoc T7100 प्रोसेसर दिया गया है. हैंडसेट Android 14 Go एडिशन पर काम करता है. फोन में 13MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 15W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. स्मार्टफोन में Aivana 2.0 मिलता है, जो ब्रांड का AI एजेंट है. स्मार्टफोन मिलिट्री ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इसमें IP54 रेटिंग मिलती है.

कितनी है कीमत?

Itel A90 लिमिटेड एडिशन को कंपनी ने 3GB RAM + 64GB स्टोरेज के साथ सितंबर में लॉन्च किया था. इस वेरिएंट की कीमत 6399 रुपये है. वहीं इसका 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 6,899 रुपये है. स्मार्टफोन का लेटेस्ट वेरिएंट 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 7299 रुपये में आता है. फोन तीन कलर ऑप्शन- स्पेस टाइटैनियम, स्टारलिट ब्लैक और अरोरा ब्लू में आता है.

