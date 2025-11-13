OnePlus 15 भारत में लॉन्च, 7300mAh बैटरी, 120W चार्जिंग, जानिए कीमत और तमाम फीचर्स

OnePlus 15 Launched: चीनी स्मार्टफोन मेकर वनप्लस ने भारत में अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन OnePlus 15 लॉन्च कर दिया है. ये फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ आने वाला भारत में पहला फोन बन चुका है. इस फोन को अभी ग्लोबल लॉन्च किया जा रहा है. कंपनी इसे YouTube पर स्ट्रीम कर रही है.

आप सोच रहे होंगे OnePlus 13 के बाद सीधे OnePlus 15 क्यों? दरअसल चीन में 14 को अशुभ माना जाता है शायद ये वजह रही होगी. बहरहाल, आपको बताते हैं कि इस फोन में क्या है खास.

OnePlus 15 को तीन कलर वेरिएंट्स में पेश किया गया है. इनमे सैंड स्टॉर्म, इनफाइनाइट ब्लैक औ अल्ट्रा वायलेट शामिल हैं. लॉन्च इवेंट खत्म होते ही हम इस फोन की कीमत अपडेट करेंगे, तब तक आइए जानते हैं इस फोन में क्या खास फीचर्स दिए गए हैं.

OnePlus 15: Display

OnePlus 15 में 6.78 इंच की LTPO AMOLED डिस्प्ले दी गई है और इसके साथ 165Hz का रिफ्रेश रेट है. प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन दी गई है. ये फोन IP68/IP69K डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट भी है.

OnePlus 15: Processor/Storage



वनप्लस 15 में Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया गया है जो 3nm आर्किटेक्चर का है. साथ ही, इसमें Adreno 840 दिया गया है. ये Android 16 बेस्ड OxygenOS 16 पर चलता है जो क्लीन एक्सपीरिएंस के लिए जाना जाता है.

OnePlus 15: Camera



इस फोन में 16GB रैम तक का सपोर्ट है और ट्रिपल रियर कैमरा सेटपअप है. 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जबकि 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है.

कंपनी के मुताबिक तीनों लेंसेज में फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस है. प्राइमरी लेंस में ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन भी है. हालांकि अल्ट्रा वाइड में नहीं है. प्राइमरी लेंस में मल्टी डायरेक्शनल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस मिलता है.

कैमरा फीचर्स की बात करें तो यहां लेजर फोकस, कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, एलईडी फ्लैश, एचडीआर मिल जाते हैं. सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा है जिससे आप 4K वीडियोज भी शूट कर सकते हैं.

OnePlus 15: Battery

OnePlus 15 में 7,300mAh की पावरफुल बैटरी है जो सिलिकॉन कार्बन बेस्ड है. इसके साथ 120W का फास्ट चार्जर भी बॉक्स में मिलता है और साथ ही 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है. 10W रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है और इसके साथ ये फोन बाइपास चार्जिग भी सपोर्ट करता है.

OnePlus 15: Connectivity

OnePlus 15 में कनेक्टिविटी के लिहाज से WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual/tri-band) और Bluetooth 6 जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिल जाते हैं. इस फोन में अल्ट्रासॉनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

