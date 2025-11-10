scorecardresearch
 

Feedback

1 नहीं 2 कैमरा, Apple iPhone Air के अपग्रेड वर्जन में होने जा रहा बदलाव, मिलेंगे ये नए फीचर

Apple iPhone Air को लॉन्च हुए अभी दो महीने हुए हैं और अब अपग्रेड मॉडल को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple iPhone Air 2 में बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें स्लिम और स्लीक डिजाइन को मेंटेनेंस करके रखा जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
iPhone Air के अपग्रेड वर्जन में 2 कैमरा देने की तैयारी.(Credits: Apple)
iPhone Air के अपग्रेड वर्जन में 2 कैमरा देने की तैयारी.(Credits: Apple)

Apple iPhone Air को करीब 2 महीने पहले ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. स्लिम बॉडी होने की वजह से ये हैंडसेट यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर रहा है. अब कंपनी ने Apple iPhone Air 2 को लेकर काम शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है. 

जीएसएमअरेना ने एक टिप्स्टर के हवाले से बताया है कि Apple iPhone Air का अपग्रेड मॉडल अगले साल दस्तक देगा. कंपनी बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप देगी. मौजूदा Apple iPhone Air में सिंगल रियर कैमरा मिलता है. 

मिलेंगे दो 48MP के कैमरा सेंसर 

सम्बंधित ख़बरें

Apple Watch on man wrist
इस घड़ी ने बचाई दो भारतीयों की जान, पूरा मामला जान कर दंग रह जाएंगे 
Apple
भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल  
OpenAI
OpenAI की बड़ी तैयारी, Apple के 'सबसे बड़े ऐप' की टीम को खरीदा  
low cost Macbook
Apple की बड़ी तैयारी, लॉन्च करेगा अब तक का सबसे सस्ता MacBook  
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro का डिजाइन लीक, गजब फीचर्स के साथ मिलेगा नया लुक  

रिपोर्ट के मुताबिक, बैक पैनल पर डु्अल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP और सेकेंडरी कैमरा भी 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा. 

यह भी पढ़ें: Apple iPhone Fold का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, डिटेल्स लीक

मिलेगा हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप

सेकेंड कैमरे की मदद से यूजर्स 2x Telephoto Mode मिलेगा. iPhone Air 2 के अंदर वर्टिकल कैमरा पॉजिशन देने की जगह होरिजॉन्टली कैमरा सेटअप दिया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसको ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है. 

मिलेगी स्लिम बॉडी 

Advertisement

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple iPhone Air 2 के अंदर यूजर्स को स्लिम और स्लीक बॉडी मिलेगी. अपकमिंग डिवाइस में 6.5 Inch का सुपर रेटीना एक्सडीआर पैनल दिया गया है, जिसके साथ फेस आईडी भी मिलेगा.

Apple iPhone Air  की थिकनेस 

Apple iPhone Air एक स्लीम और स्लीक डिजाइन में आने वाला प्रोडक्ट है. इस स्मार्टफोन में 5.6 mm की थिकनेस मिलती है. यह 165 ग्राम का वजन है. इसमें eSIM का सपोर्ट मिलता है. 

यह भी पढ़ें: मार्केट में धमाका करने की तैयारी में Apple, लॉन्च करेगा अब तक का सबसे सस्ता MacBook

Apple iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स 

Apple iPhone Air में 6.5 inch का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. परफोर्मेंस के लिए Apple A19 Pro (3 nm) चिपसेट का यूज किया है. बैक पैनल पर 48MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट पर भी 18 MP का कैमरा मिलेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement