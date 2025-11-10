1 नहीं 2 कैमरा, Apple iPhone Air के अपग्रेड वर्जन में होने जा रहा बदलाव, मिलेंगे ये नए फीचर

Apple iPhone Air को करीब 2 महीने पहले ही भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है. स्लिम बॉडी होने की वजह से ये हैंडसेट यूजर्स के बीच में काफी पॉपुलर रहा है. अब कंपनी ने Apple iPhone Air 2 को लेकर काम शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली है.

जीएसएमअरेना ने एक टिप्स्टर के हवाले से बताया है कि Apple iPhone Air का अपग्रेड मॉडल अगले साल दस्तक देगा. कंपनी बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप देगी. मौजूदा Apple iPhone Air में सिंगल रियर कैमरा मिलता है.

मिलेंगे दो 48MP के कैमरा सेंसर

रिपोर्ट के मुताबिक, बैक पैनल पर डु्अल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. इसमें प्राइमरी कैमरा 48MP और सेकेंडरी कैमरा भी 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा.

मिलेगा हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप

सेकेंड कैमरे की मदद से यूजर्स 2x Telephoto Mode मिलेगा. iPhone Air 2 के अंदर वर्टिकल कैमरा पॉजिशन देने की जगह होरिजॉन्टली कैमरा सेटअप दिया जाएगा. हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से इसको ऑफिशियल कंफर्म नहीं किया है.

मिलेगी स्लिम बॉडी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple iPhone Air 2 के अंदर यूजर्स को स्लिम और स्लीक बॉडी मिलेगी. अपकमिंग डिवाइस में 6.5 Inch का सुपर रेटीना एक्सडीआर पैनल दिया गया है, जिसके साथ फेस आईडी भी मिलेगा.

Apple iPhone Air की थिकनेस

Apple iPhone Air एक स्लीम और स्लीक डिजाइन में आने वाला प्रोडक्ट है. इस स्मार्टफोन में 5.6 mm की थिकनेस मिलती है. यह 165 ग्राम का वजन है. इसमें eSIM का सपोर्ट मिलता है.

Apple iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स

Apple iPhone Air में 6.5 inch का LTPO Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. परफोर्मेंस के लिए Apple A19 Pro (3 nm) चिपसेट का यूज किया है. बैक पैनल पर 48MP का सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट पर भी 18 MP का कैमरा मिलेगा.

