इंडिया टुडे गेमिंग ने किया ESPL 2021 का ऐलान, जीतने वाले को मिलेगा 25 लाख रुपये का प्राइज

India Today गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स डिवीजन India Today Gaming ने Esports Premier League (ESPL) 2021 की घोषणा कर दी है. ESPL 2021 एक मल्टी-सिटी टूर्नामेंट है जहां ई-स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स और गेमर्स एक-दूसरे से मुकाबला करते हैं. साल 2021 में ये India Today Gaming का पहला टूर्नामेंट है. इस बार इसमें घर पर रहने पर फोकस दिया गया है.



शुरू हो चुका है ESPL 2021 का रजिस्ट्रेशन



प्लेटफॉर्म ने इस टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन भी ओपन कर दिया है. इसको लेकर डिटेल्स भी शेयर किया जा चुका है. इसमें टूर्नामेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, प्राइज पूल और साइन अप जैसे प्रोसेस को बताया गया है. रजिस्ट्रेशन पर बात करने से पहले बता दें ESPL 2021 पॉपुलर बैटल रॉयल स्मार्टफोन गेम Free Fire के ऊपर है.



ESPL 2021 फॉर्मेट



इसके फॉर्मेट को IPL से समझा जा सकता है. क्रिकेट टूर्नामेंट की तरह ही इसमें टीम एक-दूसरे से सम्मान और प्राइज के लिए मुकाबला करेगी. इसमें सभी को 8 में से किसी एक सिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. इसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और राजस्थान शामिल हैं.

फॉर्मेट के अनुसार ESPL बेस्ट टीम को सेलेक्ट करने के लिए "Versus", "Best of 5", and "Best of 8" फॉर्मेट के साथ आएगा. एक बार आपको फिर से बता दें ESPL टीम बेस्ड टूर्नामेंट है इसमें एक स्क्वाड चार प्लेयर्स का होगा. इसके अलावा रिप्लेसमेंट के केस में एक और प्लेयर की जरूरत पड़ेगी. यानी इस में हिस्सा लेने के लिए आपको 5 प्लेयर की जरूरत पड़ेगी.

इसमें रूचि रखने वाले प्लेयर्स India Today Gaming प्लेटफॉर्म पर साइन-अप करके ESPL 2021 में हिस्सा ले सकते हैं. इसके अलावा आप ESPL की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्टर कर सकते हैं. इस प्लेटफॉर्म पर आपको आने वाले टूर्नामेंट के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी.

India Today Gaming ने ESPL 2021 के लिए प्राइज पूल 25 लाख रुपये और ट्रॉफी की घोषणा की है. प्रीलिमिनरी रजिस्ट्रेशन के बाद मैच 16 जून से स्टार्ट होगा. मैच का फाइनल डेट 29 अगस्त को सेट किया गया है.