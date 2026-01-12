scorecardresearch
 
ठंड से बचाव के लिए चलाया रूम हीटर, पूरा परिवार आग में जला, ना करें ये गलती

रूम हीटर या अन्य किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस को सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए. कई बार कुछ लोग रूम हीटर के साथ कुछ लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से वह उनकी आखिरी लापरवाही साबित होती है. कई बार रूम हीटर की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है, जिसकी चपेट में आकर मौत भी हो सकती है.

Room Heater सावधानी के साथ इस्तेमाल करें. (Photo: Unsplash.com)
दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पति-पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई. दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर के पद पर काम करने वाले शख्स DMRC के स्टाफ क्वार्टर में रहते थे. तभी पड़ोसियों ने सुबह करीब 2 बजे फ्लैट से धुआं निकलते हुए देखा. 

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है और फिर उनके फ्लैट में घुसा गया और तीनों शख्स मृत पाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि कि शॉट सर्किट की वजह से हुआ है.

वहीं, कुछ लोगों को दावा है कि रूम हीटर चलाने की वजह से फ्लैट में शॉट सर्किट हुआ और उनकी मौत हो गई. आज रूम हीटर चलाने वालों के लिए जरूरी सेफ्टी जानकारी देने जा रहे हैं. 

रूम हीटर में आग लगने की 5 बड़ी वजह 

  • शॉट सर्किटः कई बार रूम हीटर को चलाने के लिए वायर्ड में टेप आदि लगाया जाता है, लंबे समय तक उस वायर से हीटर चलाने पर वह वायर गर्म होकर जल सकती है. यह आग पूरे घर में फैल सकती है.  
  • रूम हीटर का गर्म होनाः रूम हीटर को लगातार कई घंटे तक चलाने की वजह से वह ओवर हीट हो जाता है. इसकी वजह से उसकी बॉडी पिघल जाती है और आग दूसरे सामान तक पहुंच जाती है.  
  • रूम हीटर का वेंटीलेशन ब्लॉक होनाः रूम हीटर के लिए वेंटीलेशन के लिए स्पेस होता है. अगर वह स्पेस ब्लॉक हो जाता है तो भी रूम हीटर में आग लग सकती है. 
  • ज्वलनशील चीजों के पास रखनाः रूम हीटर को अगर पर्दे, कंबल, गद्दे, कपड़े, लकड़ी या फर्नीचर के पास रखते हैं तो उनमें आग लग सकती है. 
  • लकड़ी या प्लास्टिक फर्नीचर के बहुत पासः  रूम हीटर को अगर फर्नीचर या किसी प्लास्टिक वाले सामान के पास रखते हैं तो उस सामान में जल्दी आग लग सकती है. 
  • सोते समय हीटर चालू छोड़नाः रूम हीटर को अगर सोते वक्त यूज करते हैं और पूरी रात उसको ऑन करके छोड़ देते हैं. यह गलती काफी खतरनाक साबित हो सकती है.  

रूम हीट को आग से बचाने के लिए क्या करें? 

रूम हीटर को आग से बचाने के लिए उनको ज्वलनशील चीज़ों से कम से  3 फीट दूर रखें. 

रूम हीटर को आग लगने से बचाने के लिए उनरो सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं. 

सोने से पहले रूम हीटर को वक्त पर बंद कर दें. सोते समय हीटर बंद रखें. 

रूम हीटर खरीदते समय उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें. रूम हीटर में ISI मार्क और ऑटो कट-ऑफ फीचर होना चाहिए. 

