ठंड से बचाव के लिए चलाया रूम हीटर, पूरा परिवार आग में जला, ना करें ये गलती

दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें पति-पत्नी और उनकी बेटी की मौत हो गई. दिल्ली मेट्रो में इंजीनियर के पद पर काम करने वाले शख्स DMRC के स्टाफ क्वार्टर में रहते थे. तभी पड़ोसियों ने सुबह करीब 2 बजे फ्लैट से धुआं निकलते हुए देखा.
इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है और फिर उनके फ्लैट में घुसा गया और तीनों शख्स मृत पाए गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि कि शॉट सर्किट की वजह से हुआ है.
वहीं, कुछ लोगों को दावा है कि रूम हीटर चलाने की वजह से फ्लैट में शॉट सर्किट हुआ और उनकी मौत हो गई. आज रूम हीटर चलाने वालों के लिए जरूरी सेफ्टी जानकारी देने जा रहे हैं.
रूम हीटर में आग लगने की 5 बड़ी वजह
रूम हीट को आग से बचाने के लिए क्या करें?
रूम हीटर को आग से बचाने के लिए उनको ज्वलनशील चीज़ों से कम से 3 फीट दूर रखें.
रूम हीटर को आग लगने से बचाने के लिए उनरो सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं.
सोने से पहले रूम हीटर को वक्त पर बंद कर दें. सोते समय हीटर बंद रखें.
रूम हीटर खरीदते समय उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें. रूम हीटर में ISI मार्क और ऑटो कट-ऑफ फीचर होना चाहिए.