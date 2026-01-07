scorecardresearch
 
आ गया 10,080mAh बैटरी वाला फोन, Honor Power 2 में कई कमाल के फीचर्स

Honor Power 2 स्मार्टफोन 10,080 mAh की बैटरी के साथ आता है, जो इसका सबसे खास फीचर है. इस स्मार्टफोन में 80W का फास्ट चार्जर और 27W का रिवर्स चार्जर आता है. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और MediaTek Dimensity 8500 Elite चिपसेट के साथ आता है. आइए इसकी कीमत और अन्य फीचर्स के बारे में जानते हैं.

Honor Power 2 में दी है 10,080mAh की बैटरी. (Photo: Honor)
Honor Power 2 में दी है 10,080mAh की बैटरी. (Photo: Honor)

Honor Power 2 ने सभी को हैरान करते हुए 10,080 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जो अपने आप में बेहद ही खास है. इस हैंडसेट में  MediaTek Dimensity 8500 Elite चिपसेट का यूज किया गया है. इसमें डुअल रियर कैमरा है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

HONOR WIN के बाद कंपनी का यह दूसरा हैंडसेट है, जिसमें 100mAh से अधिक की बैटरी यूज की है. Honor Power 2 की शुरुाती कीमत चीन में  CNY 2,699 (35,000 रुपये) है, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलती है. वहीं अन्य वेरिएंट  12GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ आता है. 

Honor Power 2 के स्पेसिफिकेशन्स 

Honor Power 2 में 6.79-inch Full HD+AMOLED  डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है. इसमें HDR का सपोर्ट मिलता है. यह स्मार्टफोन MagicOS 10 बेस्ड Android 16 पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: BlackBerry जैसा डिजाइन, iPhone जैसे फीचर, Clicks का खास स्मार्टफोन लॉन्च

Honor Power 2 का प्रोसेसर 

यह हैंडसेट  MediaTek Dimensity 8500 Elite  चिपसेट के साथ आता है. इसमें 3.4GHz की क्लॉक स्पीड और Mali-G720 MC8 जीपीयू का यूज किया गया है. बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए इसमें C1+ नेटवर्क चिप का यूज किया गया है.

Honor Power 2 की बैटरी

Honor Power 2 में 10080mAh की फॉर्थ जनरेशन सिलिकन कार्बिन बैटरी दी है, जो 6 साल की ड्यूरेबिलिटी के साथ आती है.  Honor Power 2 में 80W का फास्ट चार्जर और 27W का रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है. साथ ही यह IP69K डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस है. 

यह भी पढ़ें: What is CNAP : स्मार्टफोन के लिए शुरू हुई नई सर्विस, स्क्रीन पर दिखेगा अनजान कॉलर का असली नाम

Honor Power 2 का कैमरा सपोर्ट 

Honor Power 2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें  50MP का प्राइमरी कैमरा और 5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है. इसमें 16MP  का सेल्फी कैमरा दिया गया है.  

