Elon Musk के बेटे शेखर का भारतीय कनेक्शन, मस्क का जवाब सुन कर होंगे हैरान

अरबपति एलॉन मस्क अपने बेटे शेखर को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल X पर शेखर नाम ट्रेंड कर रहा है और लोग जानना चाह रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे का नाम शेखर क्यों रखा है. मस्क ने इसका जवाब एक इंडियन पॉडकास्ट में भी दिया था.

अपने बेटे स्ट्राइडर शेखर के साथ एलॉन मस्क (Photo: X)
अपने बेटे स्ट्राइडर शेखर के साथ एलॉन मस्क (Photo: X)

Tesla और SpaceX के सीईओ अरबति एलॉन मस्क एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई टेक प्रोजेक्ट या बिजनेस फैसला नहीं है. एलॉन मस्क ने अपने बेटे के नाम को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ‘शेखर’ नाम ट्रेंड करने लगा.

दरअसल, Elon Musk के बेटे का नाम स्ट्राइडर शेखर है. हाल ही में मस्क ने खुद बताया कि उन्होंने अपने बेटे के नाम में ‘शेखर’ क्यों जोड़ा. मस्क ने कहा कि यह नाम उन्होंने मशहूर भारतीय मूल के वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर से प्रेरित होकर रखा है.

एलॉन मस्क ने यह बात एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान कही. उन्होंने बताया कि सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर एक महान वैज्ञानिक थे और विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए उन्होंने यह नाम चुना. चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था.

मस्क ने यह भी बताया कि उनकी पार्टनर शिवोन जिलिस की पारिवारिक जड़ें भारत से जुड़ी हैं. शिवोन जिलिस टेक इंडस्ट्री की जानी मानी प्रोफेशनल हैं और फिलहाल Nuralink से जुड़ी हुई हैं. इसी वजह से बेटे के नाम में भारतीय कनेक्शन भी जोड़ा गया.

जैसे ही यह जानकारी सामने आई, सोशल मीडिया पर ‘Sekhar’ नाम को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों के सम्मान से जोड़ा, तो कई यूज़र्स एलॉन मस्क के बच्चों के अलग अलग नामों पर चर्चा करने लगे.

गौरतलब है कि एलोन मस्क इससे पहले भी अपने बच्चों के नामों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. उनके कुछ बच्चों के नाम काफी अलग और अनोखे हैं, जिन पर पहले भी बहस हो चुकी है.

फिलहाल एलॉन मस्क के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि ‘शेखर’ नाम कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान और भारत से जुड़ी प्रेरणा है.

इस मामले में यह भी सामने आया है कि एलॉन मस्क ने यह साफ किया कि नाम रखते वक्त किसी फिल्म, पॉप कल्चर या ट्रेंड को ध्यान में नहीं रखा गया था. उनका कहना था कि वह विज्ञान और वैज्ञानिकों से प्रेरित नामों को महत्व देते हैं, और इसी सोच के तहत उन्होंने ‘शेखर’ नाम चुना.

मस्क के बयान के बाद कई भारतीय यूज़र्स ने सोशल मीडिया पर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के काम और उपलब्धियों को लेकर पोस्ट शेयर कीं. कई लोगों ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सम्मान की बात बताया, जबकि कुछ यूज़र्स ने इसे सिर्फ एक निजी नामकरण का फैसला बताया. फिलहाल इस पूरे मामले पर एलोन मस्क या उनकी टीम की तरफ से कोई और टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन ‘शेखर’ नाम से जुड़ी चर्चा अभी भी सोशल मीडिया पर जारी है.

