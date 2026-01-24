scorecardresearch
 
मुंबई की महिला को 'Elon Musk' ने लगाई 16 लाख की चपत, अमेरिका ले जाने का झांसा

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk के नाम का यूज करके साइबर स्कैमर्स ने एक महिला को शिकार बनाया है. मुंबई की महिला के साथ 16 लाख रुपये की ठगी हुई है. महिला को मैसेज किया और ऐप इंस्टॉल कराया और उसके बाद महिला को अमेरिका आने को कहा. आइये इस पूरे मामले के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

साइबर ठगों आपको किसी बड़े शख्स का नाम यूज करके ठगी का शिकार बना सकते हैं. (Photo: Unsplash)
साइबर ठगी का एक नया केस मुंबई से सामने आया है, जहां एक महिला को साइबर ठगों ने 'Elon Musk' का नाम यूज करके शिकार बनाया है. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक, Tesla CEO एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं. वह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं.  

ईस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन ने 20 जनवरी को एक कंप्लेंट दर्ज की है. अज्ञात लोगों पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी और पहचान का गलत इस्तेमाल किया है. पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक, विक्टिम महिला के साथ अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 16.34 लाख रुपये की ठगी की गई. 

महिला को X प्लेटफॉर्म पर किया मैसेज 

आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर महिला से बातचीत की. शख्स ने खुद को दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk बताया. इसके बाद आरोपी ने महिला से एक ऐप डाउनलोड करने को कहा. इसके बाद दोनों के बीच में चैटिंग होने लगी. 

अमेरिका बुलाने का झांसा दिया 

फिर आरोपी ने विक्टिम महिला को अमेरिका ले जाने और एक अच्छा जीवन देने का झांसा दिया. विक्टिम महिला साइबर ठगों के झांसे में गईं और आरोपी की बातों पर यकीन कर लिया. 

यह भी पढ़ें: Cyber Fraud से करें बचाव? दिल्ली पुलिस साइबर सेल के DCP ने बताया

वीजा और टिकट के नाम पर लाखों ठगे 

आरोपी ने विक्टिम महिला से कहा कि वह टिकट और वीजा के लिए जेम्स नाम के शख्स से बातचीत कर ले. इसके बाद जेम्स से बातचीत हुई और फिर खर्चे के नाम महिला से कई लाख रुपयों की मांग की गई. 

इसके बाद समय-समय पर जेम्स ने पीड़िता से ऐमेजॉन गिफ्ट कार्ड खरीदकर उनके कोड शेयर करने को कहा. इसके लिए वह लगातार दावा करता है कि इससे प्रोसेस तेज हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Cyber Fraud का नया तरीका, अब वॉयसमेल भेज रहे हैं हैकर्स, क्लिक करते ही फंस जाएंगे आप

साइबर ठगी का कब हुआ भंडाफोड़

साइबर ठग जेम्स ने 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा की मांग की तो महिला को शक हुआ. इसके बाद महिला के पास एलॉन मस्क बनकर चैटिंग कर रहे शख्स ने भी कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिया. 

पूरे मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने माता-पिता को दी, जिन्होंने उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

