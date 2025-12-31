गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, फोन के इस फीचर का स्कैमर्स कर रहे मिसयूज़, 2 सेकेंड में खुद करें पता

साइबर स्कैमर्स लोगों को ठगने और उनके स्मार्टफोन को हैक करने के ढेरों तरीके जानते हैं. ऐसा ही एक खतरनाक तरीका कॉल फॉरवर्डिंग का है, जिसका स्कैमर्स मिसयूज कर सकते हैं. वे बैंक OTP तक को एक्सेस कर सकते हैं और बैंक खाता खाली कर सकते हैं.

गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले CyberDost I4C ने X प्लेटफॉर्म पर बताया है कि स्कैमर्स कॉल फॉरवर्डिंग फीचर का मिसयूज कर सकते हैं. वे सीक्रेट कॉल्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं. इस संबंध में I4C, MHA द्वारा आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है.

साथ ही पोस्ट में एक इमेज पोस्टर भी शेयर किया है, जिसमें बताया है कि *#21# नंबर को डायल करके 2 सेकेंड में पता लगा सकते हैं कि आपका फोन हैक हुआ या नहीं.

साइबर दोस्त I4C ने किया पोस्ट

हालांकि डिस्प्ले पर अगर Not Forwarded दिखाई देता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि स्मार्टफोन सेफ है. अगर कोई नंबर दिखाई देता है तो इसकी सीधा सा मतलब है कि आपका स्मार्टफोन हैक हो चुका है और सीक्रेट्स आदि को कोई सुन रहा है.

पोस्ट में बताया है कि अगर किसी की कॉल फॉरवर्ड हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वह बैंक OTP आदि तक भी एक्सेस कर सकता. साथ ही WhatsApp आदि को भी हैक हो सकते हैं.

फॉरवर्ड कॉल को रोकना है आसान

फॉरवर्ड कॉल को तुरंत बंद किया जा सकता है. इसके लिए तुरंत ##002# डायल करें. इसके बाद सभी फॉरवर्ड सर्विस बंद हो जाएंगी.

सावधानी के लिए क्या करें?

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में बताया है कि अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आता है और वह आपको कोई ऐसा नंबर डायल करने को कहता है जिसकी शुरुआती स्टार के साथ होती है, तो भूलकर भी ऐसी गलती ना करें.

सभी फॉरवर्डिंग कॉल्स को ऐसे करें डिएक्टिवेट

सभी फॉरवर्डिंग कॉल्स को डिएक्टिवेट करना बहुत ही आसान है. इसके लिए यूजर्स को सिर्फ ##002# डायल करना होगा, उसके तुरंत बाद सभी फॉरवर्डेड सर्विस बंद हो जाएंगी.

