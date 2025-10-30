ChatGPT और Perplexity का प्रीमियम एक्सेस, एक साल तक मिलेगा फ्री, होगी 23 हजार की बचत

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के तमाम काम को कई तरीकों से आसान बना रहा है. OpenAI के ChatGPT से लेकर Perplexity AI तक आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. हालांकि, ज्यादातर AI की असली ताकत इनके प्रीमियम मॉडल में छिपी होती है, लेकिन उसके लिए लोगों को पैसे खर्च करने होते हैं.

हालांकि, भारतीय यूजर्स को लुभाने के लिए कंपनियां तरह-तरह के ऑफर पेश कर रही है. ऐसा एक ऑफर परप्लेक्सिटी और ChatGPT दोनों दे रहे हैं. इसका फायदा कोई भी यूजर उठा सकता है. इन ऑफर्स का फायदा उठाकर आप लगभग 23 हजार रुपये पूरे साल में बचा सकते हैं.

ChatGPT Go का मिलेगा फ्री एक्सेस

ChatGPT Go कंपनी का पेड वर्जन है. वैसे तो आपको ChatGPT का फ्री एक्सेस मिलता है, लेकिन ChatGPT Go के तहत कंपनी एडिशनल बेनिफिट्स देती है. आपको इसके तहत GPT-5 का एक्सटेंडेड एक्सेस मिलता है. आप इमेज जनरेट कर सकते हैं. इसके अलावा कई दूसरे फीचर्स जो आपको फ्री वर्जन में नहीं मिलते हैं, उन्हें आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं.

OpenAI ने ऐलान किया है कि 4 नवंबर से ChatGPT Go का एक्सेस भारतीय यूजर्स को फ्री मिलेगा. ये सर्विस एक साल के लिए यूजर्स को फ्री मिलेगी. वैसे इस सर्विस का मंथली प्लान भारत में 399 रुपये में आता है. अगर एक साल तक आप इस सर्विस को फ्री में इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी लगभग 4800 रुपये की बचत होगी. ओपन AI ने ये कदम परप्लेक्सिटी को टार्गेट करने के लिए उठाया है.

Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा

अगर आप Airtel यूजर हैं, तो आपको Perplexity Pro AI का फ्री एक्सेस मिल रहा है. कंपनी अपने सभी प्लान्स के साथ इस AI सब्सक्रिप्शन का एक्सेस फ्री दे रही है. आप एक साल तक Perplexity Pro AI को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे एक साल की इस सर्विस की कीमत 17 हजार रुपये है. भारतीय यूजर्स को कंपनी इसका एक्सेस फ्री दे रही है.

अगर दोनों सर्विसेस को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो आप लगभग 23 हजार रुपये हर साल बचा सकते हैं. दोनों ही सर्विस को एक साथ इस्तेमाल करके आप अपने कई काम को आसान बना सकते हैं. चाहे किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो या फिर नोट्स तैयार करने हों, ये सभी काम आप कुछ प्रॉम्प्ट्स के जरिए कर पाएंगे.

