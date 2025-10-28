scorecardresearch
 

Feedback

OpenAI का सबसे बड़ा ऐलान, भारत में सभी को पूरे साल मुफ्त मिलेगा ChatGPT प्रीमियम

OpenAI ने भारतीयों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. ChatGPT Go का फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसके मंथली प्लान की कीमत 399 रुपये है. 1 साल तक ये सर्विस मुफ्त में दी जाएगी और 4 नवंबर से इसकी शुरुआत होने जा रही है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
ChatGPT Go की मंथली कीमत 399 रुपये है. (Photo: Reuters)
ChatGPT Go की मंथली कीमत 399 रुपये है. (Photo: Reuters)

OpenAI ने मंगलवार को ऐलान किया है कि सभी भारतीय यूजर्स को ChatGPT GO मुफ्त में मिलेगा. इसकी मंथली कीमत 399 रुपये है और इसकी शुरुआत 4 नवंबर से होने जा रही है. ये ऐलान कंपनी के हेड और वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली ने की है. चैटजीपीटी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है. 

OpenAI का राइवल परप्लेक्सिटी पहले से भारतीय यूजर्स को मुफ्त में पेड सब्सक्रिप्शन दे रहा है. Perplexity Pro AI के एनुअल प्लान की कीमत 17 हजार रुपये है. Perplexity Pro AI का मुफ्त एक्सेस पाने के लिए यूजर्स को Airtel की सिम चलानी होगी. 

अगस्त में लॉन्च हुआ था ChatGPT Go

सम्बंधित ख़बरें

ChatGPT
ChatGPT Atlas ऐसे करें यूज, हैरान कर देंगे ये 5 फीचर 
Sam Altman
ChatGPT में आ रहा 'एडल्ट मोड', यूजर्स की जरूरत या राइवल्स का दबाव 
ChatGPT
AI क्रांति को नई रफ्तार, OpenAI बनाएंगे ये खास चिपसेट 
ChatGPT
ChatGPT बनेगा WhatsApp जैसा ऐप, मैसेज से लेकर पेमेंट और कैब बुकिंग का फीचर 
ChatGPT
करोड़ों लोग AI से कर रहे सुसाइड की बातें, ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा  

OpenAI ने ChatGPT Go को इस साल अगस्त में लॉन्च किया है. इसकी मदद से कंपनी किफायदी कीमत में कुछ एडवांस्ड फीचर्स का एक्सेस देती है. इसमें ज्यादा सवाल और बेहतर एक्युरेसी वाली इमेज भी तैयार कर सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: करोड़ों लोग AI से कर रहे सुसाइड की बातें, ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा

कंपनी ने बताया कि भारत में ChatGPT के पेड सब्सक्राइबर की संख्या सिर्फ एक महीने में डबल हो गई है. हालांकि कंपनी ने कोई संख्या रिवील नहीं की है. कंपनी ChatGPT Go को करीब 90 देशों में शुरू कर चुकी है. 

Advertisement

चैटजीपीटी के हेड और वाइस प्रेसिडेंट निक टर्ली ने भारत में चार दिन तक चलने वाले इवेंट DevDay Exchange के पहले दिन ही बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि हम भारत में सभी के लिए 1 साल तक मुफ्त में ChatGPT Go का एक्सेस देंगे. 

ChatGPT के प्लान्स और उनके फीचर्स 

ChatGPT Go के फीचर्स 

ChatGPT Go के तहत यूजर्स को कई फीचर्स का बेहतर एक्सेस मिलेगा. GPT-5 का इस्तेमाल करते हुए यूजर्स ज्यादा सवाल पूछ सकेंगे. साथ ही इमेज जनरेशन टूल्स का भी बेहतर एक्सेस मिलेगा और ज्यादा इमेज तैयार कर सकेंगे. ज्यादा फाइल को अपलोड भी कर सकेंगे. बेहतर तरीके से डेटा एनालाइज करने की भी सुविधा मिलती है. 

ChatGPT क्या है? 

ChatGPT, असल में AI चैटबॉट है. OpenAI ने अपने इस चैटबॉट को साल 2022 में लॉन्च किया था और अब तक इसको कई अपडेट दिए जा चुके हैं. साथ ही बेहतर एक्युरेसी भी देखने को मिलती है. कंपनी ने प्रोफिट के लिए कुछ पेड सब्सक्रिप्शन को भी लॉन्च किया है, जिसमें Go, Plus, और प्लस जैसे ऑप्शन दिये हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement