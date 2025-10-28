करोड़ों लोग AI से कर रहे सुसाइड की बातें, ChatGPT मेकर ने किया बड़ा खुलासा

OpenAI के ChatGPT पर करोड़ो यूजर्स सुसाइड को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इस जानकारी का खुलासा खुद OpenAI ने किया है. OpenAI ने बताया कि करोड़ों यूजर्स मेंटल हेल्थ और मानसिक तनाव को लेकर AI से चर्चा करते हैं.

कंपनी के मुताबिक, ChatGPT पर हर सप्ताह 80 करोड़ यूजर्स सुसाइड को लेकर चैटिंग करते हैं. वे अपनी परेशानी को लेकर चैटबॉट से बात करते हैं और उससे सलाह भी मांगते हैं. हालांकि ये संख्या टोटल यूजरबेस का करीब 0.15 परसेंट है.

ChatGPT को लेकर लोगों का लगाव

कंपनी ने बताया है कि यह नंबर और सवाल बताते हैं कि ChatGPT को लेकर लोग कितने ज्यादा भावुक हैं. हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया है कि वे उन यूजर्स को क्या जवाब देते हैं.

नंबर्स कम लेकिन ध्यान देना जरूरी

OpenAI ने कहा कि इस तरह कंन्वर्सेशन बहुत ही कम हैं, लेकिन इन पर ध्यान देना जरूरी है. कंपनी ने इस जानकारी को शेयर करते हुए बताया है कि वह इस तरह के चैट्स को लेकर भी काम कर रहा है.

170 मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट साथ हो रहा काम

OpenAI ने बताया है कि वह करीब 170 मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ काम कर रहा है. ये एक्सपर्ट AI Chatbot को ट्रेन करेंगे कि किस तरह से सुसाइड वाले सवालों का जवाब देगा और उनके तनाव को दूर करना चाहिए.

बेहतर रिस्पोंस करेगा

OpenAI का मानना है कि नया मॉडल पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर और रिस्पोंड कर सकेंगे. हाल ही में दुनियाभर में मेंटल हेल्थ और उसमें ChatBot की भूमिका को लेकर दुनियाभर में बात हो रही है.

स्टडी में अलग-अलग खुलासे

कई अन्य स्टडी में दावा किया जा चुका है कि AI चैटबॉट यूजर्स को ऐसे सलाह देते हैं जो असल में गलत होते हैं. ऐसे में यूजर्स को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

OpenAI मौजूदा समय में एक कोर्ट केस का सामना करना है, जो 16 साल के लड़के से जुड़ा है. एक लड़के ने ChatGPT से खुदकुशी संबंधित बातें और बाद में उसने अपनी जान दे दी. इसके बाद AI पर आरोप लगाया गया है कि उसने खुदकुशी के लिए उकसाया था.

