Budget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स की मौज! 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में खुलेगा कंटेंट क्रिएटर लैब, गेमिंग में 10 लाख नौकरियां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को 'विकसित भारत' का सबसे बड़ा इंजन बताया. उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे लीड करेगा. इस बजट में कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी बातें हुईं.

और पढ़ें

गेमिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा. एक नया कंटेंट क्रिएटर लैब का सेटअप किया जाएगा. इसके जरिए लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा. क्रिएटर इकोनमी बूमिंग है. डिजाइन एडुकेशन के लिए नैशनल डिजाइन स्कूल खोले जाएंगे.

बजट 2026 LIVE अपडेट्स: सीतारमण ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया

वित्त मंत्री ने भारत के एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की.

बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अनाउंसमेंट्स

ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स: सरकार ने एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ABGC) के लिए खास 'कंटेंट क्रिएटर लैब्स' बनाने का फैसला किया है. इसका मकसद नए क्रिएटर्स को बढ़ावा देना और उन्हें आधुनिक सुविधाएं देना है.

डिजिटल वर्ल्ड और क्रिएटर्स के लिए खास

Advertisement

AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) पर जोर: बजट में AI जैसी नई तकनीकों को अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ाने वाला बताया गया है, जो कंटेंट बनाने के तरीकों को और बेहतर बनाएगी.

बेहतर इंटरनेट और इंफ्रास्ट्रक्चर: सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹12.2 लाख करोड़ का बजट रखा है, जिससे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल नेटवर्क और मजबूत होगा.

स्किल डेवलपमेंट: युवाओं को नई तकनीक सिखाने और भविष्य के कामों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया गया है.

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा: स्पोर्ट्स गुड्स और अन्य 7 क्षेत्रों में सामान बनाने (Manufacturing) को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे क्रिएटर्स के लिए जरूरी उपकरण सस्ते और आसानी से मिल सकेंगे.

कंटेंट क्रिएटर लैब

स्कूल-कॉलेज में लैब्स: देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में गेमिंग और एनिमेशन सिखाने के लिए खास लैब बनाई जाएंगी.

नई यूनिवर्सिटी: डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा.

गेमिंग स्टार्टअप के लिए फंड्स

स्टार्टअप्स को पैसा: गेमिंग स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों की मदद के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है.

भारतीय चिप्स (Semiconductor): सरकार खुद के भारतीय चिप्स और टेक्नोलॉजी बनाने पर जोर दे रही है, जिससे गेमिंग हार्डवेयर सस्ता और बेहतर होगा.

बजट की बड़ी बातें (Tech & AI Highlights):

AI और गवर्नेंस: वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल अब सरकारी सेवाओं और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए मल्टीप्लायर के रूप में किया जाएगा. इसके लिए देश के सभी जिलों में AI-बेस्ड सॉल्यूशंस प्रमोट किए जाएंगे.

10,000 टेक फेलोशिप: युवाओं के लिए बड़ी खबर देते हुए उन्होंने IITs और IISc में 10,000 नई टेक फेलोशिप शुरू करने का एलान किया, ताकि AI और डीप-टेक में रिसर्च बढ़ सक.

सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' लॉन्च किया गया है.

डीप-टेक और रोबोटिक्स: सरकार ने एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक नई पॉलिसी का प्रस्ताव रखा है, जो खास तौर पर डीप-टेक, रोबोटिक्स और AI स्टार्टअप्स को इंसेंटिव देगी.

बायोफार्मा शक्ति: हेल्थ सेक्टर में तकनीक को जोड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है, जिससे डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम मजबूत होगा.

डिजिटल इंडिया का अगला फेज:

निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत की इकोनॉमी का 'ऑपरेटिंग सिस्टम' हैं. उन्होंने अगले पांच सालों में डेटा सेंटर और 5G/6G कनेक्टिविटी को और विस्तार देने की बात कही.

Advertisement

---- समाप्त ----