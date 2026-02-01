Budget 2026: कंटेंट क्रिएटर्स की मौज! 15,000 स्कूलों 500 कॉलेजों में खुलेगा कंटेंट क्रिएटर लैब, गेमिंग में 10 लाख नौकरियां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को 'विकसित भारत' का सबसे बड़ा इंजन बताया. उन्होंने कहा कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे लीड करेगा. इस बजट में कंटेंट क्रिएशन को लेकर भी बातें हुईं.
गेमिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
गेमिंग सेक्टर में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा. एक नया कंटेंट क्रिएटर लैब का सेटअप किया जाएगा. इसके जरिए लोगों को कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा. क्रिएटर इकोनमी बूमिंग है. डिजाइन एडुकेशन के लिए नैशनल डिजाइन स्कूल खोले जाएंगे.
बजट 2026 LIVE अपडेट्स: सीतारमण ने 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया
वित्त मंत्री ने भारत के एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक (ABGC) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए देश के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने की घोषणा की.
बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अनाउंसमेंट्स
डिजिटल वर्ल्ड और क्रिएटर्स के लिए खास
कंटेंट क्रिएटर लैब
नई यूनिवर्सिटी: डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स सिखाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जहां पढ़ाई के साथ-साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा.
गेमिंग स्टार्टअप के लिए फंड्स
स्टार्टअप्स को पैसा: गेमिंग स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों की मदद के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड बनाया गया है.
बजट की बड़ी बातें (Tech & AI Highlights):
डिजिटल इंडिया का अगला फेज:
निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा कि टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) भारत की इकोनॉमी का 'ऑपरेटिंग सिस्टम' हैं. उन्होंने अगले पांच सालों में डेटा सेंटर और 5G/6G कनेक्टिविटी को और विस्तार देने की बात कही.