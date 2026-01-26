Apple के Siri की एक खामी, अब यूजर्स को देने पड़ रहे 869 करोड़ रुपये, ये है पूरा मामला?

अमेरिका में कई ऐपल यूजर्स के बैंक अकाउंट में अचानक रुपये आने लगे हैं. दरअसल, iPhone यूजर्स को वॉयस असिस्टेंट Siri के प्राइवेसी से जुड़े एक केस में सेटलमेंट हुई थी. केस सेटेलमेंट के लिए Apple ने 95 मिलियन डॉलर (करीब 869 करोड़ रुपये) जारी किए हैं, जिसके बाद अमेरिका के कई iPhone यूजर्स के बैंक अकाउंट में रकम मिलने लगी है और जल्द ही सभी को मिल जाएगी.
दरअसल, Apple पर आरोप लगे थे कि वह Siri की मदद से बिना परमिशन के यूजर्स की बातचीत को रिकॉर्ड कर रहा था. इसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा.
सेटलमेंट के लिए सहमति जताई थी
अमेरिकी कंपनी ने किसी भी तरह की गलती से इनकार करते हुए पिछले साल ही केस को सेटल करने के लिए सहमति जताई. इसके बाद कंपनी ने साल 2025 के मध्य में क्लेम स्वीकार किए थे.
कई लोगों को अभी भी करना होगा इंतजार
9to5Mac ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि जिन एलिजिबल यूजर्स ने समय पर क्लेम फाइल किया था, उनके बैंक अकाउंट या पेमेंट ऐप्स में रकम जमा हो रही है. वहीं जिन यूजर्स ने ऑप्शनल पेमेंट ऑप्शन चुना था, उन लोगों को अभी सेटलमेंट राशि मिलने का इंतजार करना होगा.
2019 में एक केस दायर किया गया था
दरअसल, साल 2019 में एक केस दायर किया गया था, जिसमें दावा किया था कि Siri के अनजाने में एक्टिव होने जाने का मुद्दा सामने आया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत से यूजर्स ने इसके बारे में जानकारी दी थी.
इन लोगों को मिलेगी रकम
Apple Siri क्या है?
Apple Siri, असल में एक वॉयस असिस्टेंट है. यह यूजर्स की वॉयस कमांड पर काम करता है. यह iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod जैसे Apple डिवाइसों में आता है.
Siri की मदद से वॉयस कमांड देकर कॉल, मैसेज, अलार्म और रिमांड आदि को सेट किया जा सकता था. म्यूजिक प्ले करना या मौसम आदि कि जानकारी मांग सकते थे. Siri यूजर्स को स्मार्ट-होम के तहत आने वाले डिवाइस पर कंट्रोल मिलता था.