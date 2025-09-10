आ गया Apple का सबसे पतला iPhone Air, पेन-पेंसिल से भी ज्यादा स्लिम है ये फोन, भारत में इतनी है कीमत

Apple ने आखिरकार अपना सबसे पतला iPhone लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम iPhone Air है. इस स्मार्टफोन की थिकनेस सिर्फ 5.6mm है, जो अपने आप में बेहद ही खास है.

iPhone Air की भारत में शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है, जिसमें 256GB इंटरनल स्टोरेज दी है. इसके अलावा 512GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिनकी कीमत क्रमशः 1,39,900 रुपये और 1.59,900 रुपये है .

Apple iPhone Air स्मार्टफोन Reynolds 045 pen से भी पतला है, इस पेन की थिकनेस 0.7mm है. वहीं, Samsung Galaxy S सीरीज का सबसे पतला फोन भी iPhone Air से ज्यादा मोटा है. Samsung Galaxy S25 Edge की थिकनेस 5.8mm है.

iPhone Air के स्पेसिफिकेशन्स

iPhone Air में 6.5-inch ProMotion डिस्प्ले दिया है. इसमें यूजर्स को 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दी है. इसमें 3,000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

Apple ने स्लिम बॉडी में दी ड्यूरेबिलिटी

Apple ने दावा किया है कि यह एक ड्यूरेबल फोन है. स्लिम बॉडी में अक्सर ड्यूरेबिलिटी को लेकर चिंता होती है और कंपनी ने बेहतर ड्यूरेबिलिटी दी है. कंपनी ने बताया है कि इसमें Ceramic Shield का यूज किया है जिसको दोनों तरफ से टाइटेनियम फ्रेम से घेरा गया है.

iPhone Air में A19 Pro प्रोसेसर का यूज किया है, जो एक पावरफुल चिपसेट है. इसमें न्यू मॉडम को सेट किया है, जिसका नाम C1x है. इसको लेकर कंपनी का दावा हि कि यह C1 की तुलना में दोगुना फास्ट है.

iPhone Air का बैटरी बैकअप

iPhone Air के बैटरी बैकअप को लेकर कंपनी ने वादा किया है कि यह एक बार फुल चार्ज में पूरे दिन आसानी से चलेगी. इसमें 40 घंटे का वीडियो प्लेबैक मिलता है. यह डिवाइस सिर्फ eSIM सपोर्ट के साथ आता है.

iPhone Air का कैमरा सेटअप

iPhone Air में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 48-Megapixel दिया है. इसमें 18-megapixel का फ्रंट कैमरा मिलेगा.

