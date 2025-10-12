scorecardresearch
 

Feedback

PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोले Anthropic CEO, भारत AI के भविष्य को नया आकार देगा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी के साथ Anthropic CEO डारियो अमोदोई ने मुलाकात की. अब ये AI सेफ्टी और रिसर्च स्टार्टअप भारत में अपना विस्तार करेगा. डारियो अमोदोई ने इस मुलाकात के बाद पोस्ट किया और भारत और यहां के ईको सिस्टम की तारीफ की.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी के साथ भारत में Anthropic AI के एक्सपेंशन को लेकर बातचीत हुई. (Photo: X/@DarioAmodei)
प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी के साथ भारत में Anthropic AI के एक्सपेंशन को लेकर बातचीत हुई. (Photo: X/@DarioAmodei)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI स्टार्टअप के सीईओ डारियो अमोदोई ने मुलाकात की है.  इस स्टार्टअप का नाम Anthropic है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित कंपनी है. यह कंपनी AI सेफ्टी और रिसर्च संबंधित काम करती है. अब ये कंपनी भारत में अपना विस्तार करने जा रही है. 

प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की जानकारी खुद  डारियो अमोदोई ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके दी है. उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की एक फोटो पोस्ट की.

डारियो अमोदोई ने की भारत की तारीफ

सम्बंधित ख़बरें

Meta Ray-Ban Display
मार्क जकरबर्ग का बड़ा धमाका, स्मार्टफोन को खत्म कर देगा ये खास डिवाइस 
Redmi 14C
हैवी डिस्काउंट पर 10 मिनट में घर पहुंचेंगे फोन, आ रही खास सेल  
iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro क्विक टेस्ट: सिर्फ कुछ दिन यूज के खुला सबसे बड़ा राज़ 
Smartphone cleaning tips
दिवाली से पहले कर फोन की सेटिंग्स में तुरंत करें ये बदलाव, फ्रॉड से होगा बचाव 
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  

डारियो अमोदोई ने लिखा कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वहां उन्होंने भारत में Anthropic के विस्तार को लेकर चर्चा की है. जहां जून के बाद से Claude Code का यूज 5 परसेंट तक बढ़ा है. साथ ही भारत की तारीफ भी की.

पोस्ट में लिखा- एजुकेशन और खेती में फायदा 

डारियो अमोदोई ने पोस्ट में आगे लिखा कि भारत जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती-बाड़ी जैसे सेक्टर में AI का यूज करेगा. इससे AI के भविष्य को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

Advertisement

पीएम मोदी ने भी किया पोस्ट 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डारियो अमोदोई का पोस्ट रिट्वीट किया और लिखा कि मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत का टेक इको-सिस्टम और टैलेंट AI को आगे बढ़ा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत में Anthropic के एक्सपेंशन का स्वागत करते हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पोस्ट 

भारत में खोलने जा रहे अपना ऑफिस 

Google से सहायता प्राप्त AI स्टार्टअप Anthropic इस सप्ताह की शुरुआत में ऐलान कर चुका है कि वह भारत में अगले साल अपना ऑफिस खोलेगा. इसके लिए उसने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु को चुना है. भारत में करीब 1 अरब इंटरनेट यूजर्स हैं. 

यह भी पढ़ें: सबसे पतला और दुनिया का बेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 का लॉन्ग टर्म रिव्यू 

AI सेक्टर में कई प्लेयर्स मौजूद 

आर्टफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर कई प्लेयर्स मौजूद हैं. इसमें चैटजीटीपी, गूगल जेमिनाई, परफ्लेक्सिटी एआई और डीपसीक जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं. भारत में भी ये प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और इनका एक बड़ा यूजरबेस है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement