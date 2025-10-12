PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोले Anthropic CEO, भारत AI के भविष्य को नया आकार देगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शनिवार को एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस AI स्टार्टअप के सीईओ डारियो अमोदोई ने मुलाकात की है. इस स्टार्टअप का नाम Anthropic है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित कंपनी है. यह कंपनी AI सेफ्टी और रिसर्च संबंधित काम करती है. अब ये कंपनी भारत में अपना विस्तार करने जा रही है.
प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की जानकारी खुद डारियो अमोदोई ने X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके दी है. उन्होंने पोस्ट में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की एक फोटो पोस्ट की.
डारियो अमोदोई ने की भारत की तारीफ
डारियो अमोदोई ने लिखा कि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वहां उन्होंने भारत में Anthropic के विस्तार को लेकर चर्चा की है. जहां जून के बाद से Claude Code का यूज 5 परसेंट तक बढ़ा है. साथ ही भारत की तारीफ भी की.
पोस्ट में लिखा- एजुकेशन और खेती में फायदा
डारियो अमोदोई ने पोस्ट में आगे लिखा कि भारत जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती-बाड़ी जैसे सेक्टर में AI का यूज करेगा. इससे AI के भविष्य को नया आकार देने में अहम भूमिका निभाएगा.
पीएम मोदी ने भी किया पोस्ट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डारियो अमोदोई का पोस्ट रिट्वीट किया और लिखा कि मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई है. उन्होंने कहा कि भारत का टेक इको-सिस्टम और टैलेंट AI को आगे बढ़ा रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम भारत में Anthropic के एक्सपेंशन का स्वागत करते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया पोस्ट
भारत में खोलने जा रहे अपना ऑफिस
Google से सहायता प्राप्त AI स्टार्टअप Anthropic इस सप्ताह की शुरुआत में ऐलान कर चुका है कि वह भारत में अगले साल अपना ऑफिस खोलेगा. इसके लिए उसने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु को चुना है. भारत में करीब 1 अरब इंटरनेट यूजर्स हैं.
AI सेक्टर में कई प्लेयर्स मौजूद
आर्टफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर कई प्लेयर्स मौजूद हैं. इसमें चैटजीटीपी, गूगल जेमिनाई, परफ्लेक्सिटी एआई और डीपसीक जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं. भारत में भी ये प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और इनका एक बड़ा यूजरबेस है.