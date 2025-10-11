scorecardresearch
 

Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

Flipkart Diwali Sale शुरू हो चुकी है. सेल में कई स्मार्टफोन पर बेहतरीन डील मिल रही है. ऐसी ही एक डील Nothing Phone 3 पर मिल रही है. हालांकि, कई यूजर्स का आरोप है कि फ्लिपकार्ट उनके ऑर्डर को कैंसिल कर रहा है. नथिंग को कंपनी ने जुलाई में लॉन्च किया था, जिसकी कीमत 79,999 रुपये है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

Nothing Phone 3 पर कई हजार का मिल रहा डिस्काउंट. (Photo: Nothing)
Flipkart पर दिवाली सेल शुरू हो चुकी है. कई स्मार्टफोन्स पर बंपर डिस्काउंट मिल रहे हैं. कुछ फोन्स तो आधी कीमत पर मिल रहे हैं. ऐसा ही एक फोन Nothing Phone 3 है, जो फिलहाल 39,999 रुपये में मिल रहा है. कंपनी ने इस फोन को 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया था. 

आधी कीमत पर स्मार्टफोन का मिलना एक बेहतरीन डील है. कोई भी ऐसी डील को मिस नहीं करना चाहेगा. खासकर वो लोग जिन्हें ये फोन खरीदना ही हो. क्या हो जब आपने कोई ऐसी डील देखकर ऑर्डर प्लेस किया और बाद में वो कैंसिल हो जाए. ऐसा ही कुछ यूजर्स के साथ हुआ है. 

लोग कर रहे हैं शिकायत

X पर कई लोगों ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि उनके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है. एक यूजर ने लिखा कि फ्लिपकार्ट ने उनके ऑर्डर को 'गलत प्राइस पर लिस्टिंग' बताते हुए कैंसिल कर दिया है. हालांकि, यूजर ने उन कस्टमर्स को लकी बताया जिन्होंने फ्लिपकार्ट मिनट के जरिए शॉपिंग की थी और उनका ऑर्डर डिलीवर हो गया. 

Nothing

एक अन्य यूजर ने इसे लेकर पोस्ट किया है. रफी शेख नाम के यूजर ने लिखा कि नथिंग फोन 3 के सभी ऑर्डर्स को Flipkart द्वारा कैंसिल किया जा रहा है. वैसे हर साल सेल में हमें ऐसे कुछ मामले देखने को मिलते हैं. पहले तो प्लेटफॉर्म आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स का ऐलान कर देते हैं, लेकिन बाद में बहुत से लोगों के ऑर्डर को कैंसिल किया जाता है. 

कितनी है Nothing Phone 3 की कीमत? 

Nothing Phone 3 को कंपनी ने इस साल जुलाई में लॉन्च किया है. फोन का ओरिजनल प्राइस 79,999 रुपये है. हालांकि, सेल में स्मार्टफोन 39,999 रुपये में मिल रहा है. इस पर 9 हजार रुपये का डिस्काउंट बैंक ऑफर के तहत मिल रहा है. यानी इस फोन को आधी कीमत पर खरीदा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: दो हजार रुपये में चाहते हैं बेस्ट ईयरबड्स, OnePlus से Nothing तक ये हैं ऑप्शन

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Nothing Phone 3 में 6.67-inch का डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए किया गया है. ये हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है. फोन Android 15 पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है. 

यह भी पढ़ें: 80 हजार वाला फोन 35 हजार में मिलेगा, बुरी तरह फेल हुआ Nothing Phone 3!

इसमें 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन 5500mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 65W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है.

