आ रही Amazon Sale, सस्ते मिलेंगे Dreame के रोबो वैक्यूम, 72% तक होगी सेविंग

हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी Dreame ने ऐलान किया है कि उसके प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. दरअसल, Amazon की अपकमिंग सेल के दौरान उसके प्रोडक्ट को सस्ते में खरीदा जा सकेगा.

Amazon India पर ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत 16 जनवरी से होने जा रही है. ड्रीमी ने बताया है कि सेल के दौरान 72 परसेंट तक की सेविंग करने का मौका मिलेगा.

Dreame कई प्रोडक्ट पर होगी कई हजार की सेविंग

ऐमेजॉन रिपब्लिक डे सेल के दौरान कुछ प्रोडक्ट की कीमत में कई हजार रुपये की कटौती की गई है. साथ ही कंपनी ने सेल के दौरान प्राइस कट के बाद उसकी जानकारी भी शेयर की है.

रोबो वैक्यूम क्लीन को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा

Robotic Vacuum Cleaners के तहत मिलने वाले प्रोडक्ट को करीब आधे दाम तक में खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट और उनके प्राइस के बारे में बताया है.

Dreame रोबो वैक्यूम की डील्स के बाद कीमत

Dreame X40 Ultra की कीमत 1,29,999 रुपये है, जिसको सेल के दौरान 79,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. साथ 79,999 रुपये वाला Dreame L10s Ultra को 39,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. अपकमिंग सेल के दौरान सबसे सस्ता रोबोट वैक्यूम क्लीन 9999 रुपये में मिलेगा, जिसका नाम Dreame F9 Pro और उसकी ओरिजनल कीमत 24,999 रुपये है.

स्टिक वैक्यूम क्लीनर पर ऑफर

Amazon Republic Days सेल के दौरान स्टिक वैक्यूम्स को भी सस्ते में खरीदा जा सकेगा. यहां कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर मिल रहा है. टॉप एंड Dreame R20 की ओरिजनल कीमत 36,999 रुपये है, जिसको सेल के दौरान 22,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इस सेल के दौरान सबसे सस्ता स्टिक वैक्यूम 6,999 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसका नाम Mova J10 है.

अपकमिंग सेल के दौरान के दौरान ड्रीमी के पर्सनल केयर के प्रोडक्ट को डिस्काउंट कीमत में खरीदा जा सकेगा. इस सेल के दौरान का Gleeam Hair Dryer और पॉकेट ड्रायर आदि को डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा.

